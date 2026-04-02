TORONTO, le 2 avril 2026 /CNW/ - Starlight Investments Capital GP Inc. (« Starlight Capital »), au nom de Global Real Assets Trust (la « Fiducie »), a annoncé aujourd'hui que la Fiducie a déposé, auprès des commissions de valeurs mobilières ou des autorités analogues dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, un prospectus provisoire visant un placement de parts privilégiées de série 1 rachetables à dividende cumulatif à 6,85% (les « parts privilégiées ») à un prix d'offre de 25,00 $ par part privilégiée (le « placement ») pour lequel elle a obtenu un visa. Le syndicat de placeurs pour compte à l'égard du placement sera dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capitaux Inc. et comprendra BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Corporation Canaccord Genuity, iA Gestion privée de patrimoine inc., Raymond James Ltée, Hampton Securities Limited, Patrimoine Richardson Limitée, Ventum Financial Corp., Wellington-Altus Private Wealth Inc., CI Services d'investissement Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Gestion de patrimoine Manuvie inc. et Corporation Recherche Capital.

L'objectif de placement de la Fiducie est de procurer aux porteurs de parts des distributions en espèces et une plus‑value du capital à long terme au moyen d'une exposition à des actifs immobiliers de qualité institutionnelle dans les secteurs mondiaux de l'immobilier et des infrastructures, et dans une moindre mesure, le secteur mondial des titres de capitaux propres diversifiés.

Les objectifs de placement pour les parts privilégiées de la Fiducie sont (i) de procurer à leurs porteurs des distributions en espèces trimestrielles privilégiées cumulatives fixes de 0,428 $ par part privilégiée (soit 1,71 $ par année ou 6,85 % par année par rapport au prix d'émission de 25,00 $ par part privilégiée); et (ii) vers le ● 2031, sous réserve de prolongation pour des périodes successives de sept ans au maximum comme le déterminent les fiduciaires de la Fiducie (la « date de fin relative aux parts privilégiées »), de verser aux porteurs des parts privilégiées le prix d'émission initial de 25,00 $ par part privilégiée, au moyen du rachat de chaque part privilégiée détenue à la date de fin relative aux parts privilégiées.

Le produit net du placement, déduction faite des frais du placement, sera affecté comme suit : (i) jusqu'à 50 % du produit net tiré du placement sera affecté à la mise en œuvre du droit de rachat spécial pour les porteurs de parts de la Fiducie dans le cadre de la restructuration de 2025 de la Fiducie et (ii) le reste du produit net sera investi par la Fiducie conformément aux objectifs de placement et aux stratégies de placement de la Fiducie, sous réserve des restrictions en matière de placement de la Fiducie.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la Fiducie aux États‑Unis, et aucune vente des titres de la Fiducie ne sera effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres décrits dans les présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États‑Unis sans être inscrits ou sans faire l'objet d'une dispense applicable des obligations d'inscription prévues par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs mobilières d'un État applicables.

Un prospectus provisoire contenant de l'information importante au sujet de ces titres a été déposé auprès des commissions de valeurs mobilières ou des autorités analogues dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Le prospectus provisoire est susceptible d'être complété ou modifié. On peut se procurer un exemplaire du prospectus provisoire auprès de Marchés mondiaux CIBC inc., de Financière Banque Nationale Inc. ou de Scotia Capitaux Inc. ou sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Aucune souscription ou offre d'achat des titres ne peut être acceptée avant le visa du prospectus définitif.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations qui comprennent de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la Fiducie et de Starlight Capital concernant des événements futurs, y compris les déclarations relatives à l'utilisation du produit du placement. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être repérées par l'emploi de termes tels que « pouvoir », « pourrait », « devrait », « survenir », « s'attendre à », « entendre », « prévoir », « croire », « viser », « rechercher », « estimer », « cibler », « projeter », « prédire », « prévision », « potentiel », « continuer », « probable », « planifier » ou de la forme négative de ces termes ou par l'emploi du futur ou du conditionnel ou d'expressions similaires concernant des questions qui ne constituent pas des faits historiques.

Les facteurs et hypothèses importants utilisés par la Fiducie et Starlight Capital pour élaborer l'information prospective comprennent notamment les attentes actuelles de la Fiducie et de Starlight Capital se rapportant : au rendement financier prévu; aux perspectives commerciales; aux stratégies; à la disponibilité d'occasions de placement; à la capacité d'effectuer des placements selon des modalités convenables; à la question de savoir si les émetteurs du portefeuille de placements seront en mesure d'atteindre leurs objectifs et leurs estimations financières; à la nature des activités de la Fiducie; aux sources de revenu; à la concurrence dans le secteur des infrastructures et les secteurs connexes; aux secteurs de l'immobilier commercial et résidentiel et au secteur mondial des titres de capitaux propres diversifiés; aux lois et aux règlements applicables et à leurs modifications; aux attentes concernant la capacité de la Fiducie de réunir des capitaux; aux perspectives commerciales de la Fiducie; aux plans et objectifs pour les activités futures; aux résultats d'entreprise prévus; et au rendement financier prévu. Même si la direction estime que ces hypothèses sont raisonnables en fonction de l'information actuellement disponible, elles pourraient se révéler inexactes.

Bien que Starlight Capital soit d'avis que les attentes que traduisent ces déclarations prospectives sont raisonnables et représentent les projections internes, les attentes et les opinions actuelles de la Fiducie, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, pouvant être généraux ou particuliers et donner lieu à la possibilité que les attentes, les prévisions, les prédictions, les projections ou les conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses soient erronées et que les objectifs, les buts stratégiques et les priorités ne soient pas atteints. Divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Fiducie, peuvent toucher l'exploitation, le rendement et les résultats de la Fiducie et pourraient faire en sorte que les résultats réels de périodes futures diffèrent sensiblement des attentes actuelles à l'égard d'événements ou de résultats estimatifs ou prévus exprimés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent les risques décrits dans le prospectus provisoire, y compris à la rubrique « Facteurs de risque » de ce prospectus. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables l'exigent, la Fiducie ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit par suite de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour d'autres raisons, après la date à laquelle les déclarations sont rédigées ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

À propos de Starlight Capital et de Starlight Investments

Starlight Capital est une société canadienne indépendante de gestion d'actifs qui gère plus d'un milliard de dollars d'actifs. Nous gérons des investissements privés et publics diversifiés à l'échelle mondiale et nord-américaine dans des catégories d'actifs traditionnelles et alternatives, y compris l'immobilier, l'infrastructure et le capital-investissement. Notre objectif est d'offrir aux investisseurs un rendement total ajusté au risque supérieur grâce à une méthode d'investissement rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est un chef de file mondial de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, avec plus de 375 employés et 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Cette société privée est propriétaire, développeur et gestionnaire d'actifs de plus de 70 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés d'espace commercial. Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightcapital.com ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn au https://www.linkedin.com/company/starlightcapital/.

SOURCE Global Real Assets Trust

Pour plus de renseignements : Dennis Mitchell, Chef de la direction et chef des placements, 1-416-855-2642, [email protected]; Graeme Llewellyn, Chef des finances et chef de l'exploitation, 1-416-855-2643, [email protected]