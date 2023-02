BAODING, Chine, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Récemment, GWM, l'un des plus grands fabricants d'automobiles en Chine, a dévoilé ses véhicules exploitant de nouvelles énergies lors de son événement d'essai routier pour les médias en Australie. Lors de la conférence de presse de l'événement, le directeur de GWM Australia a répété aux médias la détermination de GWM à développer le marché des véhicules à énergie nouvelle et son plan stratégique ONE GWM pour les NEV à l'étranger, de même que l'élaboration d'un plan mondial de recherche et développement fondé sur l'écosystème forestier.

Global Media Group félicite GWM pour le lancement de ses véhicules exploitant de nouvelles énergies en Australie. (PRNewsfoto/GWM)

Comme l'événement d'essai de conduite a eu lieu au Australian Automotive Research Centre (AARC), le prestigieux site d'essai professionnel de Melbourne qui offre presque tous les scénarios de conduite en Australie, des tests approfondis ont permis de mesurer la performance de conduite, la durabilité, le bruit, et les systèmes de contrôle de freinage et de traction des véhicules.

Le HAVAL H6 HEV a d'abord été lancé en Australie. La croissance de ses ventes a permis à la marque de figurer sur la liste d'achats de nombreux consommateurs australiens cherchant un modèle hybride. À la suite de l'essai routier, les médias ont largement convenu que la technologie hybride du modèle, basée sur une technologie bien établie, sera un solide point d'appui pour aider GWM à devenir une marque grand public en Australie.

La série ORA de GWM a fait ses débuts en Australie. Grâce à la conception à la pointe de la technologie et tendance de la marque, et à sa capacité d'offrir des produits complets; les véhicules de la marque ORA de GWM ont unanimement suscité les éloges et la reconnaissance des médias lors de l'essai routier. Lors de l'apparition de ces deux modèles purement électriques, les médias ne cessaient de les prendre en photo. Ils ont été d'abord impressionnés par leur conception épurée, puis par l'accélération et la douceur caractéristique de ces véhicules purement électriques. Les médias étaient convaincus que la série ORA de GWM aurait une influence considérable sur le marché australien des véhicules à énergie nouvelle.

En Australie, le paradis du hors route, le modèle TANK300 de GWM demeure populaire. Les médias étaient impatients de découvrir sa performance de conduite hors route intelligente et luxueuse. Le modèle TANK300 de GWM a répondu à leurs attentes et a très bien réussi lors de tests en côte et ceux de franchissement, méritant pleinement sa réputation de « véhicule tout-terrain de luxe ».

Après coup, les médias internationaux ne tarissaient pas d'éloges au sujet de l'événement. Ils ont mentionné que cet essai routier intensif des véhicules à énergie nouvelle de GWM leur avait donné l'occasion de découvrir les technologies de pointe de GWM pour les modèles hybrides et purement électriques, et de ressentir la détermination et la confiance de la société quant à ses perspectives sur le marché australien. Par la suite, GWM a organisé une conférence avec plus de 100 concessionnaires en Australie pour renforcer la confiance de ceux-ci.

À l'heure actuelle, GWM a mis au point différents véhicules exploitant de nouvelles énergies dans le monde. Les nouveaux modèles, comme les séries TANK et ORA de GWM, seront bientôt offerts en Australie en 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2000042/image.jpg

SOURCE GWM

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pupu Li, +86 13466544432, [email protected]