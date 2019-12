Global Knowledge offre à l'intention des professionnels en TI, dotés de compétences AWS, de nouveaux programmes de formation et de certification robustes, tremplin vers le salaire maximal alors que les organisations peinent à combler les postes d'informatique en nuage

CARY, Caroline du Nord, 3 décembre 2019 /CNW/ - Amazon Web Services (AWS) annonce plusieurs nouveaux cours de formation et certifications pour combler les lacunes de compétences dans le domaine de l'informatique en nuage, ou dématérialisée, auxquelles les organisations sont confrontées en ce moment. À ce propos, Global Knowledge, la référence mondiale en formation informatique et partenaire de formation AWS, sera présente au salon AWS, « Invent », qui se tient à Las Vegas, du 2 au 5 décembre, pour aider les clients AWS à apprendre en quoi ils peuvent adopter, déployer et maintenir plus facilement des solutions AWS.

Voici les nouveaux cours et certifications AWS :

Architecting on AWS Accelerator (conception de solutions sur AWS Accelerator) : ce cours regroupe deux modules, Architecting on AWS et Advanced Architecting on AWS, dans un programme de formation de cinq jours, préparant ainsi les candidats aux examens AWS Architect Associate (associé architecte AWS) et AWS Architect Professional (professionnel architecte AWS), examens de validation des compétences.

AWS Certified Cloud Practitioner (praticien en nuage certifié AWS) : cette certification et le cours de formation correspondant, AWS Cloud Practitioner Essentials (les compétences essentielles d'un praticien en nuage), permettent aux cadres d'entreprise non techniques de mieux appréhender les concepts d'infonuagique et les services infonuagiques AWS.

D'après le « Global Knowledge IT Skills and Salary Report » (rapport sur les compétences informatiques et les salaires), qui reprend les appréciations des décideurs en TI, les compétences infonuagiques (ou informatique en nuage) constituent le deuxième domaine particulièrement ardu en termes de recrutement et d'embauche de talents, à savoir de candidats qualifiés. De ce fait, les salaires dans le domaine sont plus élevés, et les certifications AWS sont au rang des quatre certifications les mieux rémunérées.

« À l'origine, les entreprises se sont tournées vers les solutions infonuagiques pour maîtriser leurs coûts; aujourd'hui, elles le font pour se doter de meilleures possibilités d'innovation et accélérer la mise sur le marché », a expliqué Susan Cipollini, directrice mondiale du portefeuille Informatique en nuage chez Global Knowledge. « Ce tournant a engendré des lacunes dans les compétences, lacunes que les certifications AWS contribuent à combler, jouant ainsi un rôle important, parce qu'elles valident les compétences acquises et, en bout de ligne, aident les titulaires à réussir dans leur emploi. »

Pour en savoir plus sur notre programme de formation et de certification AWS, consultez le site www.globalknowledge.com/aws.

Formation :

Ressources gratuites :

À propos de Global Knowledge

Global Knowledge soutient le secteur technologique à l'échelle internationale, de même que les organisations, en offrant les meilleures formations et solutions en matière de compétences technologiques. Notre offre, le portefeuille le plus large et le plus complet de programmes de formation en TI, se distingue par la flexibilité des modes de prestation directe, sous forme de cours en ligne à la demande, en salle de classe virtuelle et physique, sous formats adaptés, sur mesure, et mixtes et via un réseau mondial de partenaires.

www.globalknowledge.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/602946/Global_Knowledge_Logo.jpg

SOURCE Global Knowledge

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Robin Greer, vice-président, Communications (Belgique), Robin.Greer@globalknowledge.com, +32 (0) 470 76 87 15; Zane Schweer, directeur, Communications marketing (États-Unis) | Zane.Schweer@globalknowledge.com, +1 (919) 388-1054, http://www.globalknowledge.com

Related Links

http://www.globalknowledge.com