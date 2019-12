Global Knowledge met à disposition, gratuitement, ses rapports sur les compétences et les salaires en TI

CARY, Caroline du Nord, 17 décembre 2019 /CNW/ - Global Knowledge, le leader mondial de la formation en TI et du perfectionnement professionnel, annonce que ses quatre rapports éclairants 2019, l'ensemble complet, intitulés « IT Skills and Salary Reports » (rapports sur les compétences et les salaires en TI) sont disponibles en téléchargement gratuit.

Établis à partir des réponses reçues de professionnels en TI, plus de 12 200 exerçant le métier dans 159 pays et 17 fonctions d'emploi, ces rapports annuels sont largement prisés par les professionnels en technologies, les directeurs des systèmes d'information et les administrations publiques qui en profitent pour éclairer les décisions relatives aux choix professionnels, aux ressources et aux politiques.

Voici les quatre rapports respectifs :

IT Skills and Certification (compétences et certification en TI) : ce rapport examine les rôles professionnels, les secteurs, les certifications et les localités géographiques offrant les salaires les plus élevés en TI. IT Decision-Maker Insights (éclairages des décideurs en TI) : ce rapport met en évidence les plus grands défis que doivent relever les directeurs de TI devant les lacunes compétentielles, les contraintes budgétaires, le recrutement, la valeur de la formation et autres questions. Professional Development & Job Satisfaction (perfectionnement professionnel et satisfaction au travail) : ce rapport expose ce que font les professionnels en technologies pour se tenir à la pointe des compétences, les tendances dominantes en matière de formation et en quoi les compétences alimentent le contentement au travail. Looking Forward (regard vers l'avenir) : ce rapport lève le voile sur ce que les spécialistes en technologie et les décideurs doivent faire en ce moment pour rester au sommet de leur art.

Principales conclusions générales :

Les écarts de compétences technologiques ont augmenté de 155 % depuis 2015.

Parmi les décideurs en TI qui disposent d'un budget de formation, 41 % n'ont approuvé aucune formation l'an dernier.

L'informatique en nuage et la cybersécurité sont en tête en termes de salaires, d'investissements technologiques et de prédominance des déficits compétentiels.

Quelques raisons des lacunes dans les compétences :

Les organisations ont du mal aujourd'hui à attirer des candidats possédant les compétences essentielles.

L'évolution des technologies, ou le rythme, est plus rapide que celui des programmes de perfectionnement des organisations.

Les organisations n'ont pas suffisamment investi dans la formation pour développer les compétences dont elles ont besoin.

Principaux défis pour les responsables de TI :

50 % d'entre eux affirment que les difficultés de recrutement de talents et de leur maintien en poste sont à l'origine des salaires élevés des talents qualifiés dotés des compétences essentielles.

49 % déclarent que les contraintes de ressources et de budget augmentent le stress chez les employés, ce qui complique la tâche des équipes face aux objectifs de qualité (par exemple, des projets, des produits, des livrables) et prolonge la durée d'exécution des projets.

Principaux défis pour les professionnels en TI :

Les professionnels en TI quittent les organisations qui n'investissent pas dans le perfectionnement de leurs compétences et leur avancement professionnel.

