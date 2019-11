Global Knowledge fait l'acquisition de la société de formation HODAC Training BV

MALINES, Belgique, 13 novembre 2019 /CNW/ - Global Knowledge, le chef de file mondial du développement de compétences technologiques basé à Cary, en Caroline du Nord, a annoncé avoir fait l'acquisition de la société néerlandaise HODAC Training.

HODAC est composée de Lerio, qui se spécialise dans les applications Microsoft et les services d'adoption par les utilisateurs finaux, et de GK Noord (anciennement Compu'Train Noord), qui assure depuis 2012 la revente des cours de Global Knowledge dans les provinces de Drenthe, de Frise et de Groningue, du nord des Pays-Bas.

Allan Pettman, président de Global Knowledge, Europe, Moyen-Orient et Afrique, a indiqué ce qui suit : « Nous collaborons avec HODAC depuis des années afin d'appuyer différents clients d'entreprise régionaux. Cette acquisition représente pour Global Knowledge une excellente occasion de poursuivre l'expansion de ses services de formation de haute qualité dans la région et d'intégrer pleinement un nouveau portefeuille de services d'adoption par les utilisateurs finaux dans l'ensemble du Benelux. »

Selon les modalités de l'entente d'acquisition, Global Knowledge prendra en charge les employés et les installations d'HODAC de Groningue, aux Pays-Bas.

L'acquisition a été réalisée peu de temps après que Global Knowledge Netherlands eut terminé avec succès l'exercice financier de 2019, clôturant une décennie de croissance.

À propos de Global Knowledge

Global Knowledge soutient de grandes entreprises et des professionnels de la technologie partout dans le monde en offrant le portefeuille le plus vaste et le plus complet en matière de solutions de formation en TI offertes à l'endroit, au moment et dans le format désiré.

Pour répondre aux besoins de ses clients, Global Knowledge dispose d'une flexibilité unique qui lui permet de dispenser de façon directe et sur demande de la formation en salle de classe numérique, virtuelle et physique, de la formation en format mixte et de la formation personnalisée, mais aussi de façon indirecte par l'intermédiaire d'un réseau mondial de partenaires.

Nos étudiants développent les compétences nécessaires à leur succès, allant de compétences de base à une expertise spécialisée poussée, grâce aux formations offertes par une équipe d'instructeurs renommés de l'industrie ainsi qu'à la plus importante bibliothèque de contenu numérique en matière de compétences technologiques au monde.

Établie en 1995, la société Global Knowledge offre chaque année plus d'un million de cours différents. De ce nombre, plus de 80 % sont dispensés en ligne, à plus de 200 000 professionnels de la technologie.

