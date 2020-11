CARY, Caroline du Nord, 3 novembre 2020 /CNW/ - Global Knowledge, chef de file mondial de la formation et du perfectionnement des compétences professionnelles en TI, a remporté le prix dans la catégorie « Highest Education Sales - Americas » décerné par la société spécialisée dans la cybersécurité Palo Alto Networks pour son programme de perfectionnement des compétences des professionnels de la sécurité concernant les pare-feu de prochaine génération de Palo Alto Networks.

En tant que partenaire mondial autorisé de Palo Alto Networks en matière de formation, Global Knowledge offre la formation la plus à jour aux professionnels de la cybersécurité, ce qui leur permet d'acquérir les compétences nécessaires pour protéger le réseau de leur entreprise grâce à la gestion appropriée des dispositifs de protection virtuelle offerts par Palo Alto Networks.

« C'est formidable d'être reconnu comme un chef de file de la formation sur Palo Alto Networks en Amérique du Nord, a déclaré Tori Easterly, directrice du portefeuille mondial de Global Knowledge. Nous nous efforçons de faire en sorte que les professionnels de la cybersécurité offrent la meilleure version d'eux-mêmes au travail chaque jour, parce que ces derniers jouent un rôle essentiel dans la protection des réseaux, des données et des employés de leur entreprise. Nous remercions nos clients et les étudiants qui nous ont confié la tâche de leur offrir une formation sur Palo Alto Networks et une préparation en vue des examens d'attestation de qualité exceptionnelle. »

Selon CRN, les certifications Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator (PCNSA) et Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE) font partie des certifications en matière de cybersécurité les plus prisées en 2020.

À propos de Global Knowledge

Global Knowledge est un chef de file dans la prestation de formations visant le perfectionnement des compétences technologiques, qui soutient des entreprises d'envergure et les professionnels des TI au moyen de solutions d'apprentissage novatrices et flexibles, y compris concernant le contenu autorisé d'importants fournisseurs de technologies.

Nos formations sont offertes en différents formats, y compris des salles de classe numériques, virtuelles et physiques, des formats mixtes et une formation personnalisée sur place. Nous offrons ces formations directement ou par l'entremise de notre réseau de partenaires à travers le monde.

Le siège social de Global Knowledge est situé à Cary, en Caroline du Nord, et l'entreprise mise sur un réseau international de bureaux et d'installations de formation.

www.globalknowledge.com

