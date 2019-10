Global Forum on AI for Humanity - Mission à Paris du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire

QUÉBEC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, représentera le gouvernement du Québec à Paris, les 29 et 30 octobre 2019, lors du Global Forum on AI for Humanity (GFAIH).

La mission sera l'occasion de faire valoir la place privilégiée du Québec et, notamment, du riche écosystème de Montréal sur l'échiquier mondial de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique.

« Grâce à son important réseau scientifique, à sa grande communauté universitaire, à ses entreprises innovantes et aux travaux de ses chercheuses et chercheurs émérites, le Québec occupe une place prépondérante dans l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle », a soutenu Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie. « Il importe au gouvernement de poursuivre ses avancées en collaboration avec des partenaires stratégiques, comme la France, surtout lorsqu'on tient compte du rôle unique que joue le Québec au sein du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle. »

En plus de sa participation au GFAIH, le ministre Caire s'entretiendra avec des décideurs français en transformation numérique, en cybersécurité et en protection des données, ce qui représente une belle occasion, pour le Québec et la France, d'échanger et de partager l'expertise et les bonnes pratiques sur ces enjeux sociétaux.

« Je suis fier de partager nos défis et nos ambitions en matière de transformation numérique, un domaine dans lequel le Québec et la France excellent et se positionnent en tant que chefs de file », s'est enthousiasmé M. Caire. « Le partage d'expertise et de facteurs de succès avec les acteurs de l'écosystème numérique français contribuera à alimenter la réflexion et les travaux en cours, au Québec, dans la mise en œuvre de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale. »

Faits saillants :

La participation du Québec au GFAIH sera l'occasion de faire valoir sa place importante et son écosystème en intelligence artificielle (IA) au sein du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA).

Le 6 septembre dernier, les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé une enveloppe de 15 millions de dollars pour la création d'un centre d'expertise du PMIA à Montréal.

ont annoncé une enveloppe de 15 millions de dollars pour la création d'un centre d'expertise du PMIA à Montréal. Véritable écosystème de l'IA, Montréal comporte notamment plus de 300 chercheurs et doctorants, 15 000 experts et près de 11 000 étudiants inscrits à un programme universitaire spécialisé en IA et en traitement des données, l'une des plus grandes concentrations de ressources au monde dans le domaine de l'apprentissage profond.

Ce puissant écosystème est soutenu par des investissements majeurs qui représentent plus de 2 milliards de dollars depuis 2016.

Plusieurs pistes de collaboration existent entre la Stratégie de transformation numérique du gouvernement du Québec (juin 2019) et le programme d'accès à la transformation du service gouvernemental Action publique 2022 de la France .

