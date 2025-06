Nataliia Toropova apporte des décennies d'expérience en santé publique internationale et en réduction des méfaits du tabac à l'équipe d'experts de Global Action qui s'est engagée à financer des travaux pour mettre fin à l'épidémie de tabagisme.

NEW YORK, le 16 juin 2025 /CNW/ - Global Action to End Smoking est heureuse d'annoncer la nomination de Nataliia « Natasha » Toropova au poste de chef du développement, à compter d'aujourd'hui.

« Je suis honorée de rejoindre Global Action, une organisation qui partage mes propres valeurs de compassion pour ceux qui fument et ma vision d'un monde sans décès lié au tabagisme », a déclaré Mme Toropova.

Natasha Toropova, nouvelle chef du développement, et Pam Parizek, présidente du conseil d’administration de Global Action (à droite). Mme Toropova rejoint Global Action après avoir dirigé les initiatives saines sans but lucratif pendant six ans.

Mme Toropova dirigera les efforts de Global Action visant à élargir sa portée philanthropique en finançant des recherches et des initiatives essentielles qui accélèrent les progrès vers l'élimination du tabagisme dans le monde. Elle peut faire valoir des dizaines d'années d'expérience dans les domaines de la santé publique, de la lutte contre le tabagisme et de la collecte de fonds, notamment à titre de gestionnaire de programme pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de coordonnatrice de la défense des droits lors de la campagne Campaign for Tobacco Free Kids in Eastern Europe. Dans le cadre de ces fonctions, elle a non seulement fait la promotion d'initiatives de santé publique, mais elle a également dirigé des campagnes de financement réussies pour soutenir leurs missions.

Plus récemment, Mme Toropova a terminé son mandat de six ans à titre de chef de la direction de Healthy Initiatives, une organisation sans but lucratif qui s'engage à renforcer la santé publique en s'attaquant au risque de maladies non transmissibles dans des pays comme l'Ukraine, ou dans des régions telles que l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. En tant que bénéficiaire de Global Action, Healthy Initiatives a sensibilisé des centaines de fournisseurs de soins de santé de neuf pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale aux avantages de la réduction des méfaits du tabac pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas arrêter de fumer, en particulier dans un contexte de conflit mondial stressant. L'équipe a également fourni des aides essentielles, notamment des tourniquets CAT, des ambulances et du soutien en santé mentale, aux régions les plus touchées par la guerre en cours en Ukraine.

« Mme Toropova apporte une vision audacieuse, une expertise approfondie et un engagement inébranlable envers la santé publique », a déclaré Pam Parizek, présidente du conseil de direction de Global Action. « Elle a été témoin de l'impact positif que le soutien de Global Action peut avoir pour accélérer l'abandon du tabac, et elle est la personne idéale pour diriger nos efforts visant à obtenir des fonds supplémentaires pour ce travail qui sauve des vies. »

Mme Toropova rejoint à Global Action à un moment charnière, alors que l'organisation redynamise son engagement envers les bénéficiaires. Grâce à une récente réorganisation, Global Action a assuré sa capacité d'exister jusqu'à ce que sa mission de mettre fin au tabagisme soit achevée, ce qui lui a permis d'honorer ses engagements existants et de financer de futures subventions. Les travaux de développement de Mme Toropova appuieront directement les bénéficiaires de subventions de Global Action, qui comprennent actuellement des projets avec des organisations comme Northwell Health, la National Harm Reduction Coalition et ECLAT, une société essaimée de l'Université de Catane basée sur la recherche. Elle travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction pour s'acquitter de ses tâches de collecte de fonds et de communication.

« Global Action demeure inébranlable dans son engagement envers sa mission », a déclaré Heidi Goldstein, présidente et chef des affaires juridiques de Global Action. « Nous avons maintenant garanti que notre organisation durera jusqu'à la fin de l'épidémie mondiale de tabagisme. »

À propos de Global Action to End Smoking

Global Action to End Smoking est un organisme indépendant sans but lucratif américain 501(c)(3) dont la mission caritative est de mettre fin à la consommation de tabac combustible, qui demeure la principale cause évitable de décès à l'échelle mondiale. Historiquement, Global Action a reçu un financement de PMI Global Services, Inc. (PMI). En septembre 2023, Global Action et PMI ont mis fin à leur accord de financement initial, et Global Action a officiellement adopté une politique interdisant de solliciter ou d'accepter du financement d'entreprises qui produisent des produits à base de tabac ou de nicotine non médicinale.

