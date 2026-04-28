Accès direct au réseau national de paiements QR du Viêt Nam

Paiements via les applications bancaires et fintechs des partenaires, sans échange de devises

SÉOUL, Corée du Sud, 28 avril 2026 /CNW/ - GLN International a lancé un service national de paiements QR au Viêt Nam en partenariat avec NAPAS, marquant son intégration directe à l'infrastructure nationale des paiements QR.

Le service a été présenté lors d'une cérémonie de lancement le 23 avril au Viêt Nam, en présence de la State Bank of Vietnam (SBV), NAPAS, BIDV et Hana Bank.

Cérémonie de lancement du service de paiements QR au Viêt Nam (PRNewsfoto/GLN International) Image des applications prises en charge et des logos QR permettant les paiements QR à l'échelle nationale au Viêt Nam (PRNewsfoto/GLN International)

GLN dirige l'exploitation du système de paiements connecté au réseau national QR du Viêt Nam et a piloté son intégration technique, dans le cadre des initiatives transfrontalières de Hana Financial Group. Hana Bank participe en tant que seul établissement financier coréen désigné comme banque de règlement sous l'approbation de SBV.

L'infrastructure de paiements du Viêt Nam est construite sur le système VietQR Global exploité par NAPAS, qui relie les banques et les commerçants à l'échelle nationale. Grâce à cette intégration, GLN permet aux utilisateurs d'applications partenaires d'accéder au réseau, ce qui accroît l'acceptation. Le partenariat devrait également soutenir les cas d'utilisation entrants, permettant aux utilisateurs vietnamiens d'effectuer des paiements QR en Corée via leurs applications locales.

Le service est disponible dans toutes les destinations touristiques, y compris Da Nang, Phu Quoc, Nha Trang et Ho Chi Minh City, chez les commerçants locaux. Les paiements peuvent être effectués au moyen d'applications de partenaires connectés à GLN, y compris d'importantes applications de technologies financières coréennes comme Toss, PurpleGLN, Hana OneQ, Hana Money et Hana Card, sans échange de devises. Le service devrait s'étendre aux plateformes, y compris Naver Pay et KB Banking App.

Seok Lee, CEO de GLN, déclare : « Ce lancement marque une étape importante dans la connexion de la Corée et du Viêt Nam grâce à une infrastructure de paiements QR unifiée. En s'intégrant au réseau national QR du Viêt Nam, nous offrons une expérience de paiement simple aux voyageurs utilisant les applications qu'ils utilisent déjà sur leur marché d'origine, sans échange de devises. Nous continuerons à diriger les paiements internationaux et les retraits en espèces sans cartes physiques. »

En parallèle, GLN, une filiale de Hana Bank sous la direction de Hana Financial Group, fournit des services de paiement et de retrait QR dans 14 pays d'Asie, dont le Viêt Nam, la Chine, la Thaïlande, les Philippines, le Laos et le Japon, avec un accès à plus de 200 millions de commerçants QR dans le monde. L'entreprise est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de paiements transfrontaliers en Asie, qui relie les utilisateurs et les commerçants de différents marchés. Elle a également établi des partenariats avec des plateformes financières à l'étranger, notamment Moreta Pay (Amérique du Nord), DeCard App (Singapour) et Taishin Bank (Taïwan).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2965890/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2965891/Image1__Vietnam_NAPAS_PR_ENG.jpg

SOURCE GLN International

CONTACT : GLN International, Chaeyeong Min, [email protected], (+82)10-5675-2136