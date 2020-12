Glissades des Pays d'en Haut, du nouveau pour une destination incontournable dans les Laurentides!

PIEDMONT, QC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Grand lancement officiel d'une destination incontournable et de sa nouvelle image. Connu davantage sous le nom des Glissades des Pays d'en Haut, l'entreprise se réinvente et va toujours de l'avant, et ce, pandémie ou pas.

Depuis 1955, notre entreprise a été un haut lieu d'émotions à des millions de visiteurs des quatre coins du globe! Notre culture familiale a toujours été de recevoir nos clients comme des invités à la maison. Une expérience client irréprochable, mais aussi une expérience « employé » qui passe par le bonheur au travail!

Nous avons l'immense honneur de vous souhaiter la bienvenue au : Domaine des Pays d'en Haut!

Le domaine c'est :

Une montagne d'activités 4 saisons, de spectacles à vous couper le souffle, de menus diversifiés et de sensations en haute voltige! Voici en vidéo, la présentation du Domaine des Pays d'en Haut : https://tinyurl.com/ybtfe5yd

« Il était évident pour nous que la pandémie ne nous arrêterait pas dans notre élan d'innovation au contraire. En plus de toute l'immensité de travail pour être en mesure d'accueillir notre clientèle en toute sécurité, nous avons osé amplifier nos défis actuels en parallèle; revoir notre structure de marque, notre image, notre site transactionnel ainsi que la naissance d'un nouveau site permettant de greffer tous nos services sous un même parapluie. C'est donc aujourd'hui que nous lançons avec fierté officiellement notre nouvelle image, notre nouveau site web et notre billetterie en ligne. Inspiré d'une tradition familiale depuis 1955, c'est avec fierté que nous avons décidé de lui trouver un nom digne de son histoire. Vous pourrez d'ailleurs en savoir plus grâce à notre vidéo que nous avons conçu pour vous faire découvrir le Domaine des Pays d'en Haut. » annonce Nicolas Raymond, directeur des opérations et co-propriétaire.

« Notre objectif était de s'inspirer de mes parents des gens de cœur et visionnaires. Ils avaient en tête de créer un endroit réconfortant et d'offrir de la joie en famille. Ils voulaient proposer un lieu unique pour nos clients. C'est donc cette destination de plaisir que nous avons décidé de concrétiser avec le Domaine des Pays d'en haut. » précise Mercier Raymond, directeur, recherche et développement et co-propriétaire.

Nous tenons à remercier tous nos collaborateurs qui ont contribué à cette nouvelle image : Agence Minimal Montréal, PenseWeb, Coordination CD Filles, Producteur Pierre Legault et notre merveilleuse équipe qui a su s'investir malgré tous les autres défis à relever en parallèle.

À propos du Domaine des Pays d'en Haut

Fondé par Arthur et Laurette Raymond en 1955, le Domaine des Pays d'en haut était connu sous le nom de la Cabane à Sucre Arthur Raymond et ensuite par les Glissades des Pays d'en Haut. Situé au cœur des Laurentides entre monts et vallées, le Domaine des Pays d'en Haut est une destination de choix, pour manger, bouger, se divertir, communier avec la nature ou vivre des émotions fortes.

Spécialiste de la glisse avec ses 61 pistes ensoleillées à couper le souffle et sa dénivellation, le Domaine des Pays d'en Haut œuvre également dans la restauration, son restaurant déjeuner-dîner, La Cabane Arthur Raymond ainsi que dans le divertissement grâce à sa salle de spectacles pouvant accueillir près de 1000 invités. Sans oublier ses envolées incroyables par hélicoptère durant l'hiver ainsi qu'à l'automne durant la saison des couleurs.

