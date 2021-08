Glissade de l'été : mission accomplie pour cette première année de stratégie régionale concertée

LÉVIS, QC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Le premier volet de la stratégie régionale concertée pour contrer la glissade de l'été en Chaudière-Appalaches vient tout juste de se terminer. Encourageant plusieurs actions locales, cette dernière s'inscrivait dans une initiative nationale pour minimiser les effets de la perte des acquis académiques durant la saison estivale, phénomène qu'on appelle aussi la « glissade de l'été ». En tout, c'est près d'une quarantaine de municipalités qui ont répondu à l'appel et 2312 enfants qui ont pu bénéficier du programme, démontrant l'engouement indéniable pour ce type d'initiative dans la région.

Grâce à la volonté du ministère de l'Éducation du Québec et à la grande mobilisation de ses partenaires, PRÉCA a réussi, en un temps record, à mettre en place une stratégie efficace pour soutenir des projets récurrents et émergents de la région. Ces actions furent soutenues par le ministère de l'Éducation à la hauteur de 226 863 $ - 60 % de ces fonds provenant du financement annoncé par le ministre Jean-François Roberge pour pallier spécifiquement cette perte des acquis.

« C'est avec fierté que nous terminons cette première année d'initiatives pour contrer la glissade de l'été en Chaudière-Appalaches. Bien que la mise en place du projet se soit faite plus tardivement que souhaité, notre équipe a su rallier ses partenaires dans la création d'une stratégie concertée extraordinaire, notamment grâce à l'expertise de recherche et de terrain de nos partenaires et à ce qui a été développé ailleurs dans notre réseau. » - Ariane Cyr, directrice générale de PRÉCA.

Les éléments de cette stratégie se divisent essentiellement en deux parties : des actions pédagogiques auprès de jeunes ciblés par le milieu scolaire, ainsi que des projets ludiques en littératie avec des enfants en camp de jour.

Activités ciblées

Un montant de 159 902 $ a d'abord été investi dans des projets locaux existants et de nouvelles initiatives durant l'été (voir le détail en annexe). En tout, ce sont plus de 850 enfants qui ont pu profiter de ces activités d'apprentissages ludiques, réparties sur sept territoires de MRC.

Une quarantaine d'élèves de première année ont eu le privilège de vivre une expérience dynamique et ludique en lecture, grâce au camp Littératie en s'amusant! Nous souhaitons répéter le projet l'an prochain et ainsi aider d'autres élèves à conserver leurs acquis en lecture. » - Julie Dostie, conseillère pédagogique en littératie, CSSDN.

Projet lit de camp

66 961 $ ont aussi été investis dans une mesure universelle auprès des jeunes en camp de jour grâce au projet « Lit de camp ». Un bac de lecture destiné aux enfants âgés de 5 à 8 ans et composé de 36 livres, de jeux et de fiches d'activités a été envoyé à une trentaine de camps de jour. Près de 150 animations de lecture ont été offertes, ce qui a contribué à soutenir les animateurs dans la mise en œuvre d'activités de littératie. Déjà, les animateurs ont partagé leur appréciation du matériel contenu dans la trousse; 100 % des répondants étaient très satisfaits ou satisfaits. En tout, ce sont 1458 enfants qui ont pu bénéficier de ce projet.

« Je n'ai retiré que du positif de ce bac. Les animateurs ont mentionné avoir adoré ce programme à plusieurs reprises! » - Emily Gilbert, coordonnatrice du camp de jour de Saint-Joseph-de-Beauce.

À la suite du succès de cette première année, l'heure est maintenant aux bilans chez PRÉCA. Au cours des prochaines semaines, les commentaires des participants seront analysés par l'équipe et un bilan sera effectué à l'automne, en vue d'une deuxième édition du projet pour l'été 2022.

À propos de PRÉCA

PRÉCA est l'instance de concertation par laquelle se mobilisent les partenaires de la réussite éducative en Chaudière-Appalaches. Sa mission est de reconnaître, encourager et soutenir les individus et les collectivités dans leurs démarches et actions de formation et de développement liées à la persévérance scolaire et à la qualification des travailleurs de demain.

Annexe :

Projets locaux ciblés Partenaires Montants Camp pédagogique « Plaisir d'été » Grands Frères Grandes Sœurs des Appalaches 1 800 $ Je lis, tu lis, on lit en Beauce-

Sartigan! Alphare 4 078 $ Camps Kialulira Municipalité de Lac-Etchemin 11 309 $ Biblio Mobile d'ABC Lotbinière ABC Lotbinière 19 000 $ Fiche pas ton camp! Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac 13 350 $ Leçons estivales sur tablette ABC Lotbinière 9 000 $ L'expérience à livres ouverts Alphare 14 920 $ Été planifié, parents reposés L'ABC des Hauts Plateaux 18 880 $ À ciel ouvert pour apprendre

autrement Apprendre Autrement 13 600 $ Camp de littératie CSSDN 13 600 $ Camp d'été : littératie en

s'amusant Maison de la Famille Chutes-Chaudière 40 365 $

