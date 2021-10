NEW YORK, 19 octobre 2021 /CNW/ - GLG (Gerson Lehrman Group, Inc.), un réseau mondial d'information de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir déposé une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») concernant la proposition d'un premier appel public à l'épargne pour ses actions ordinaires. Le nombre d'actions à émettre et la fourchette de prix pour l'émission proposée n'ont pas encore été déterminés. GLG prévoit d'inscrire ses actions ordinaires sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « GLGX ».

Morgan Stanley & Co. LLC et Goldman Sachs & Co. LLC agiront en tant que chefs de file conjoints pour l'émission proposée. BofA Securities, Barclays, Jefferies, Baird et William Blair agiront en tant que teneurs de livres conjoints pour l'émission proposée. AmeriVet Securities, R. Seelaus & Co., LLC, Ramirez & Co., Inc. et Siebert Williams Shank agiront en tant que cogestionnaires pour l'émission proposée.

L'émission proposée sera effectuée uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire pourront être obtenus, lorsqu'ils seront disponibles, en communiquant avec : Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou par courriel à : [email protected]; ou Goldman Sachs & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526 ou par courriel à [email protected].

Une déclaration d'enregistrement concernant ces titres a été déposée auprès de la SEC, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être offerts ni vendus avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, ou de vente de ces titres dans tout État ou province où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province en question.

À propos de GLG

GLG est un réseau mondial d'information de premier plan. Nous mettons les décideurs en contact avec les bons experts afin qu'ils puissent agir avec la confiance que procure une véritable clarté et qu'ils disposent de ce qu'il faut pour aller de l'avant. Nous pensons que notre réseau d'experts est la source d'expertise de première main la plus importante et la plus variée au monde, et nous recrutons des centaines de nouveaux membres du réseau chaque jour. Nous faisons appel au pouvoir de l'information lors de chaque grande décision professionnelle.

Personnes-ressources

Médias

Brandon Messina/Paul Scarpetta

Sard Verbinnen & Co.

[email protected]

