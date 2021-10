Les jetons sont offerts exclusivement au moyen de la plateforme novatrice NFT de BlockBar, qui permet à Glenfiddich de numériser et de vendre des spiritueux exclusifs en tant que NFT directement aux consommateurs, que ce soit à des fins de consommation personnelle, de collection ou d'investissement. En achetant le NFT, l'acquéreur peut alors devenir le propriétaire du produit physique réel représenté par le NFT, celui-ci servant de reçu numérique qui confirme la propriété de l'acquéreur et l'authenticité du produit. L'acheteur a le choix, en tout temps, de revendre ou de transférer le NFT par l'entremise de la plateforme BlockBar ou de l'échanger pour la version physique. Les avantages de l'achat ne s'arrêtent pas là : BlockBar est également responsable de l'entreposage du produit et, sur demande, de sa livraison à l'acheteur.

Doug Bagley, directeur commercial de William Grant & Sons, commente le partenariat : « Glenfiddich continue de repousser les limites de l'innovation dans le domaine du whisky et cette attitude se répercute sur nos partenaires. Nous sommes fiers d'être la première marque de spiritueux de luxe disponible sur BlockBar au moment du lancement. BlockBar rehausse le niveau d'authenticité de notre marque grâce à sa plateforme exclusive NFT et crée un club d'élite de collectionneurs éminents avec lesquels nous sommes ravis d'établir des relations à long terme. »

En utilisant la plateforme NFT de pointe de BlockBar pour acheter le whisky de Glenfiddich, les acquéreurs peuvent être assurés que leurs comptes ne seront pas compromis et que leurs NFT ne seront pas volés, parce que les jetons sont protégés par l'infrastructure de conservation des actifs numériques de FireBlocks et la technologie de conformité de Chainalysis.

« Il s'agit d'un exemple exceptionnellement rare de Glenfiddich 1973, un whisky de 46 ans qui a passé plus de deux décennies dans un fût d'Armagnac et qui est un spiritueux approprié pour le lancement de la première version exclusive de NFT par Glenfiddich sur BlockBar », commente Brian Kinsman, maître de Malt de Glendich.

La première série de NFT de Glenfiddich sera lancée le 19 octobre 2021, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les acheteurs pourront acquérir les NFT auprès de BlockBar avec Ethereum (ETH) ou par carte de crédit.

« BlockBar valorise la transparence, l'authenticité et l'assurance de la qualité, et Glenfiddich, le summum des spiritueux haut de gamme, est le partenaire idéal pour marquer le lancement de notre mission de rapprochement entre les mondes physique et numérique du luxe, déclare Dov Falic, chef de la direction de BlockBar. Nous sommes extrêmement fiers de fournir la toute première plateforme de vente directe aux consommateurs de vins et de spiritueux entièrement authentifiés par l'entremise d'un marché NFT. Il s'agit d'une période passionnante et capitale pour les communautés des cryptomonnaies, des NFT et des vins et spiritueux de luxe, et nous sommes impatients d'annoncer de nombreuses autres sorties exclusives dans un avenir proche. »

Remarque à l'intention des médias

Notes de dégustation :

Bouteille de 70 cl au TAV de 43,9 %, présentée dans une carafe en cristal Baccarat personnalisée.

Couleur

Or d'automne

Nez

Sublime, riche et délicieusement fruité. Des fruits noirs, comme les prunes et les figues, auxquels s'ajoutent de sensationnelles notes de sirop sucré qui reflètent l'influence incomparable de la longue finition dans d'anciens fûts d'Armagnac.

Bouche

Très profonde et riche, avec beaucoup de tannin et des notes de chêne robustes superposées d'une élégante douceur vanillée provenant de ses années en chêne américain.

Finale

Extrêmement persistante et sucrée avec un soupçon de chêne.

À propos de Glenfiddich

Entreprise familiale fondée en 1887, Glenfiddich produit le scotch whisky Single Malt le plus primé au monde. Au cours de l'été 1886, notre fondateur, William Grant, s'est mis en tête de réaliser l'ambition de toute une vie : créer le « meilleur whisky de la vallée ». Avec l'aide de ses sept fils et de ses deux filles, M. Grant a construit sa distillerie en une seule année. Leur travail acharné a été récompensé le jour de Noël 1887 lorsque la première goutte d'alcool s'est écoulée des petits alambics en cuivre. M. Grant a baptisé sa distillerie Glenfiddich, qui signifie « vallée des cerfs » en gaélique. Aujourd'hui, plus de 130 ans plus tard, Glenfiddich est l'une des rares distilleries de Single Malt à rester entièrement familiale et notre whisky est devenu le scotch whisky de Single Malt le plus primé au monde, un véritable reflet de la passion, de l'intégrité et de l'esprit d'innovation qui ont été transmis de génération en génération.

À propos de BlockBar :

Fondé par les principes du plus grand détaillant hors taxes des Amériques, BlockBar est le premier marché de NFT au monde qui met en relation les consommateurs et les collectionneurs avec les propriétaires de marques de vins et spiritueux de luxe en offrant la possibilité d'échanger des NFT contre des produits physiques de vins et spiritueux uniques. BlockBar a été créé par The Falic Group, les propriétaires de Duty Free Americas et les fondateurs de Paneco, la plus grande plateforme de commerce électronique de spiritueux en Israël et à Singapour. The Falic Group a remarqué les problèmes auxquels les consommateurs étaient confrontés et a évalué les précommandes dans les boutiques de spiritueux hors taxes. Il a reconnu l'occasion offerte sur ce marché et a décidé de lancer BlockBar. La plateforme exclusive de BlockBar permet aux consommateurs d'acheter des NFT adossés à des actifs directement auprès des propriétaires de marque. Les contrats intelligents exclusifs de BlockBar en vérifient l'authenticité, et son partenariat avec des entreprises de cybersécurité et de cryptosécurité de premier plan garantit que les transactions sont entièrement protégées et transparentes. Les consommateurs peuvent effectuer des transactions directement avec les marques et n'ont plus à se soucier de l'authenticité ou du stockage des produits.

Personnes-ressources pour les médias de Glenfiddich :

Charlotte Unsworth

Gestionnaire des relations publiques et des partenariats de luxe mondial, WG&S

[email protected]

Jacqui Rivers

Directrice de campagne, Mission

[email protected]

Personne-ressource pour les médias de BlockBar :

Cody Bryan

Superviseur de compte, Mission

[email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1658456/Glenfiddich_BlockBar.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1657866/BlockBar_Logo.jpg

SOURCE BlockBar

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cody Bryan, 609 408-2437