MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Glen Ventures a obtenu un mandat d'investissement de 5 millions de dollars du fonds d'investissement Eurêka pour soutenir les startups en technologie de la santé au stade de pré-amorçage au Québec. Le fonds d'investissement Eurêka, capitalisé par le gouvernement du Québec est géré et administré par Investissement Québec. Ce mandat permet à Glen Ventures d'identifier, de diriger des tours de financement et de co-investir dans des entreprises émergentes développant des solutions de Tech Santé issues des institutions publiques de recherche québécoises, tout en réservant stratégiquement du capital pour soutenir ces entreprises lors de leurs prochaines étapes de financement.

Seul fonds de capital-risque au Québec dédié exclusivement aux Tech Santé en phase de démarrage, Glen Ventures s'appuie sur des liens étroits avec le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et une équipe de direction multidisciplinaire disposant d'une expertise au carrefour de la médecine, de la technologie et des affaires. Cette position privilégiée permet à Glen Ventures de soutenir activement les entrepreneurs dans la réduction des risques, en les guidant tout au long des étapes essentielles du développement de produit à la stratégie de mise en marché, en passant par la validation clinique, la formulation de proposition de valeur et la définition du modèle d'affaires. Ce soutien approfondi comprend la création de partenariats stratégiques et le renforcement de structures de gouvernance solides, préparant ainsi les entreprises au financement de série A et à une croissance à long terme.

Le fonds Eurêka, une initiative de 100 millions de dollars, a octroyé ce mandat à Glen Ventures après un processus de sélection rigoureux visant à identifier des partenaires d'investissement capables de combler l'écart entre la recherche publique et les marchés commerciaux.

Benoit Leroux, président du conseil d'administration du fonds Eurêka, a souligné le rôle de Glen Ventures : « Glen Ventures comble le fossé entre la recherche scientifique avancée dans les institutions publiques et le marché. » Il a ajouté : « En créant de nouvelles opportunités de financement, le fonds Eurêka est fier de contribuer activement à la commercialisation de la propriété intellectuelle du Québec en technologie de la santé. »

Samuel Ohayon, associé directeur de Glen Ventures, a souligné le potentiel du secteur au Québec : « Le Québec possède tous les ingrédients pour devenir un pôle mondial en technologie de la santé : un vivier unique de talents en IA, des centres médicaux universitaires et des institutions de recherche de classe mondiale, un environnement collaboratif soutenu par un réseau dynamique d'incubateurs et d'accélérateurs, et un accès à du financement non dilutif substantiel. Ce mandat nous permet de tirer parti de ces forces pour soutenir des startups transformatrices et élever la position du Québec sur la scène mondiale. »

Avec le soutien du fonds d'investissement Eurêka, Glen Ventures est prêt à catalyser le secteur des technologies de la santé au Québec en transformant les innovations issues des institutions publiques de recherche en solutions commercialement viables ayant un impact concret sur les soins de santé.

À propos de Glen Ventures

Glen Ventures est une firme de capital-risque dédiée à l'investissement à l'échelle mondiale dans les entreprises de technologie de la santé en phase de démarrage dirigée par une équipe engagée de leaders d'affaires et de cliniciens bénéficiant d'une connaissance approfondie du marché et de solides réseaux dans l'industrie. Sa mission est de catalyser l'innovation à travers le continuum de soins en adoptant une approche pratique unique qui allie collaboration clinique pour le co-développement, les tests et la validation, avec un accompagnement stratégique en affaires pour réduire les risques à chaque étape de la croissance. En tant que partenaire stratégique des entités affiliées au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), Glen Ventures réaffirme son engagement à promouvoir les avancées aux côtés de collaborateurs de classe mondiale afin d'accélérer la commercialisation de solutions innovantes qui transforment les soins de santé.

À propos du Fonds d'investissement Eurêka

Le Fonds d'investissement Eurêka a pour mission de stimuler la commercialisation des innovations issues de la recherche publique québécoise en effectuant des investissements permettant le développement de nouvelles entreprises technologiques innovantes. Il vise également l'attraction d'autres investisseurs au stade du pré-amorçage dans les entreprises dont la propriété intellectuelle est issue de la recherche publique québécoise. Le Fonds est capitalisé par le gouvernement du Québec, par le biais du Fonds du Développement Économique du Québec, et est géré et administré par Investissement Québec.

SOURCE Glen Ventures

Contact médias : Tim Duboyce, [email protected], C: (514) 604-9282