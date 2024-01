Gladiateurs : Héros du Colisée, un univers insoupçonné à découvrir dès le 21 juin au Musée de la civilisation

QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Le Musée de la civilisation enrichit sa programmation estivale 2024 de façon magistrale en y ajoutant Gladiateurs : Héros du Colisée. Cette exposition d'envergure internationale se veut une incursion inédite dans le quotidien de ces combattants au destin particulier et dans les coulisses du plus grandiose amphithéâtre qui soit, le Colisée de Rome ! Une exposition conçue et produite par Contemporanea Progetti et Expona, organisée par la Dre Rossella Rea, archéologue et ancienne directrice du Colisée de Rome, en collaboration avec la Dre Federica Rinaldi (Parc archéologique du Colisée, Rome), la Dre Sara Colantonio et la Dre Carlotta Caruso (Musée National Romain, Rome).

Provenant de la caserne des gladiateurs de Pompéi et datant du 1er siècle de l’ère commune, ce casque de mirmillon fera partie des 160 précieux objets présentés, dès le 21 juin, dans l’exposition Gladiateurs : Héros du Colisée, au Musée de la civilisation à Québec. Crédit photo : Contemporanea Progetti (Groupe CNW/Musée de la civilisation)

En parcourant cette réalisation d'une qualité exceptionnelle, qui va bien au-delà de l'image sanglante trop souvent trop souvent perpétuée dans la culture populaire, les différents publics du Musée de la civilisation découvriront les origines des combats de gladiateurs, le code de vie précis et bien établi qui régissait la vie comme la mort de ces hommes ainsi que toute l'admiration qu'ils suscitaient chez leurs contemporains. Leur force et leur courage légendaires étaient célébrés et immortalisés notamment par le biais de l'art comme en témoigne la présence de précieuses pièces datant de l'époque de la Rome antique et tirées des collections de six (6) prestigieux musées italiens.

Mis en valeur à l'intérieur d'un design enveloppant, ces magnifiques objets côtoient des reproductions modernes, conçues selon une solide documentation scientifique, et d'autres dispositifs multimédias. Les personnes passionnées par le sujet pourront même revêtir les costumes et accessoires caractérisant les différents types de gladiateurs.

Citation

« Encore cette année, nous sommes absolument ravis de pouvoir offrir à nos publics une exposition internationale de grande envergure, liée à un aspect méconnu d'une civilisation ancienne. Nous les savons particulièrement friands de ces sujets comme l'ont démontré éloquemment les succès de foule engendrés par les expositions du genre présentées au cours des trois dernières années. Gladiateurs : Héros du Colisée séduira, d'une part, par son propos rigoureux mettant en relief l'être humain et, d'autre part, parce qu'elle fera écho à Lutte. Le Québec dans l'arène, coproduite avec Ex Machina et Robert Lepage. Une heureuse coïncidence qui sera sans doute appréciée. » - Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation.

Faits saillants

Parmi les 160 magnifiques pièces formant le corpus de l'exposition, dont plusieurs proviennent des sites archéologiques de Paestum, de Pompéi et du Colisée de Rome , figurent : des casques, des jambières, des armes ; des instruments chirurgicaux liés aux soins des blessure subies au combat; le portrait de certains empereurs romains ayant marqué l'évolution de ce type de combat ; des objets du quotidien (ustensiles, amphore, fioles d'huile, lampes) ; des pièces de monnaie à l'effigie de grands empereurs romains; des bijoux en or.

, figurent : Le contenu de l'exposition Gladiateurs : Héros du Colisée a été élaboré sous l'égide de l'archéologue Rossella Rea , directrice du Colisée de Rome entre 1995 et 2017.

a été élaboré sous l'égide de l'archéologue , directrice du Colisée de entre 1995 et 2017. La firme italienne CONTEMPORANEA PROGETTI fait partie du circuit international de maisons de conception et de réalisation d'expositions itinérantes tandis que l'entreprise EXPONA en assure la diffusion au sein des plus grandes institutions muséales à travers le monde.

Depuis 2013, Gladiateurs : Héros du Colisée a été présentée en Allemagne, au Liechtenstein , en Finlande, en Belgique, au Danemark, en France , aux Pays-Bas, en Australie et aux États-Unis, attirant des milliers de personnes. En 2015, le Musée de la guerre, à Ottawa , a présenté une version plus modeste de cette exposition. Depuis, le contenu s'est particulièrement enrichi.

a été présentée en Allemagne, au , en Finlande, en Belgique, au Danemark, en , aux Pays-Bas, en Australie et aux États-Unis, attirant des milliers de personnes. En 2015, le Musée de la guerre, à , a présenté une version plus modeste de cette exposition. Depuis, le contenu s'est particulièrement enrichi. Les expositions internationales Pompéi. Cité immortelle ( 2021-2022) et Le temps des pharaons (2022-2023) ont généré de forts achalandages aux portes du Musée de la civilisation en plus de susciter un taux d'appréciation respectivement de 90 % et 88 %.

( (2022-2023) ont généré de forts achalandages aux portes du Musée de la civilisation en plus de susciter un taux d'appréciation respectivement de 90 % et 88 %. Un tarif spécifique à Gladiateurs : Héros du Colisée sera appliqué. Par exemple, pour une personne âgée entre 35 et 64 ans, il en coutera 30 $ pour visiter l'ensemble des expositions en cours. Un achat de billet en ligne réduit le coût jusqu'à 3 $. Billets en vente à la fin du printemps.

sera appliqué. Par exemple, pour une personne âgée entre 35 et 64 ans, il en coutera 30 $ pour visiter l'ensemble des expositions en cours. Un achat de billet en ligne réduit le coût jusqu'à 3 $. Billets en vente à la fin du printemps. L'exposition Lutte. Le Québec dans l'arène ouvrira ses portes le 20 mars tandis que Gladiateurs : Héros du Colisée sera accessible dès le 21 juin.

