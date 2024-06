GLADIATEURS : HÉROS DU COLISÉE, AU-DELÀ DE LA LÉGENDE ET POUR DÉCOUVRIR LA VIE DE CES PERSONNAGES MYTHIQUES

QUÉBEC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Le Musée de la civilisation vous invite à découvrir la vie des gladiateurs dès le 21 juin ! Nouvelle grande exposition internationale, qui propose un voyage dans le temps et une incursion inédite dans le quotidien de ces combattants légendaires aux airs de demi-dieux, Gladiateurs : Héros du Colisée est conçue et réalisée par Contemporanea Progetti et Expona, organisée par la Dre Rossella Rea, archéologue et ancienne directrice du Colisée de Rome, en collaboration avec la Dre Federica Rinaldi (Parc archéologique du Colisée, Rome), la Dre Sara Colantonio et la Dre Carlotta Caruso (Musée National Romain, Rome).

Les gladiateurs, maintes fois représentés dans les films, les BD et les livres, fascinent. Mais est-ce que cette image de barbares vivant uniquement pour le combat, dont bon nombre ont trouvé une mort rapide et cruelle dans les amphithéâtres romains, correspond vraiment à la réalité ? Cette exposition propose un regard unique sur ces combattants de l'arène, en révélant toute la complexité de leurs vies hors du commun et en dévoilant leur humanité. Elle présente des objets exceptionnels, dont certains proviennent du plus grand amphithéâtre romain ayant jamais existé, le Colisée de Rome, qui y dévoile également tous ses secrets. Des milliers de gladiateurs s'y sont produits, des milliers d'animaux y ont été chassés… C'est leur histoire qui nous est racontée à travers des objets provenant de musées italiens prestigieux, des témoignages et des résultats de fouilles récentes.

« C'est toujours une immense fierté d'accueillir une grande exposition internationale d'envergure au Musée de la civilisation. D'abord, quel bonheur de pouvoir offrir au public d'ici ces contenus exceptionnels, qui nous font voyager jusque dans l'Italie de l'Antiquité ! Mais, c'est aussi une marque de confiance envers notre institution, son expertise et notre ville de la part des organisations prestigieuses avec lesquelles nous collaborons dans ce projet. » Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

« Depuis plus de vingt ans, nous travaillons dans le réseau culturel mondial pour promouvoir, valoriser et diffuser l'excellence du patrimoine artistique et culturel italien, tant en Italie qu'à l'étranger, au moyen d'expositions itinérantes. Au fil des années, nous avons développé et organisé des événements culturels en Europe, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Asie et en Australie. Ce fut un réel plaisir de collaborer avec une institution d'aussi haut niveau que le Musée de la Civilisation, ici à Québec. » Alex Susanna, président, Expona

« Avec l'ancienne directrice du Colisée de Rome, Dre Rossella Rea, nous avons commencé le développement du concept de cette exposition, il y a près de 10 ans. Fruit d'un long travail de conception, l'exposition Gladiateurs a déjà reçu d'importantes récompenses internationales au cours des dernières années et a été accueillie dans d'importants musées en Europe ainsi qu'aux États-Unis et en Australie. Aujourd'hui, nous sommes ravis de la présenter au Musée de la Civilisation, à Québec, pour permettre à toutes et tous d'explorer le monde fascinant des gladiateurs de l'époque romaine. » Federica Montani, cheffe des expositions, Contemporanea Progetti

« Le sujet des gladiateurs est extrêmement attrayant et a toujours suscité l'intérêt, non seulement des chercheurs et des chercheuses, mais surtout du grand public. En effet, les gladiateurs incarnent l'essence même du divertissement de masse et sont devenus, malgré eux, un élément de la culture "populaire". Mais combien de personnes peuvent affirmer les connaître réellement ? Ou combien connaissent les gladiateurs uniquement à travers l'imaginaire trompeur souvent véhiculé par la littérature et le cinéma ? L'objectif de cette exposition est d'illustrer le véritable visage des gladiateurs, de reconstituer leur univers dans toute sa fascinante complexité. Elle nous permet de tourner notre regard vers l'Antiquité, de redécouvrir les nombreuses personnes qui l'ont vécue, de faire revivre leur présent et de les sentir vivantes, en reconnaissant en elles une partie de notre propre essence. » Dre Sara Colantonio, Museo Nazionale Romano et membre du comité scientifique de l'exposition

Gladiateurs : Héros du Colisée est présentée au Musée de la civilisation avec un soutien financier de 500 000 $ du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec, dans le cadre de l'Entente de développement culturel.

Mis en valeur à l'intérieur d'un design enveloppant, les artefacts historiques côtoient des reproductions modernes, conçues selon une solide documentation scientifique, et d'autres dispositifs multimédias. Les personnes passionnées par le sujet pourront même revêtir les costumes et accessoires caractérisant les différents types de gladiateurs.

Parmi les 160 magnifiques pièces, formant le corpus de l'exposition, dont plusieurs proviennent des sites archéologiques du Colisée de Rome , de Paestum et de Pompéi, figurent : des casques, des jambières, des armes ; des instruments chirurgicaux liés aux soins des blessures subies au combat ; le portrait de certains empereurs romains ayant marqué l'évolution de ce type de combat ; des objets du quotidien (ustensiles, amphore, fioles d'huile, lampes) ; des pièces de monnaie à l'effigie de grands empereurs romains ; des bijoux en or.

, de Paestum et de Pompéi, figurent :

Les objets sont tirés des collections des prestigieuses institutions suivantes :

Civico Museo Archeologico ( Milan ) Museo Archeologico Nazionale (Florence) Museo Archeologico Nazionale ( Naples ) Museo Nazionale Romano ( Rome ) Parco Archeologico del Colosseo ( Rome ) Parco Archeologico di Paestum e Velia (Paestum) Parco dell'Anfiteatro Romano e Antiquarium « Alda » ( Milan )

Le contenu de l'exposition Gladiateurs : Héros du Colisée a été élaboré sous l'égide de l'archéologue Rossella Rea , directrice du Colisée de Rome de 1995 à 2017.

La firme italienne CONTEMPORANEA PROGETTI fait partie du circuit international de maisons de conception et de réalisation d'expositions itinérantes tandis que l'entreprise EXPONA en assure la diffusion au sein des plus grandes institutions muséales à travers le monde.

Depuis 2013, Gladiateurs : Héros du Colisée a été présentée en Allemagne, au Liechtenstein , en Finlande, en Belgique, au Danemark, en France , aux Pays-Bas, en Australie et aux États-Unis, attirant des milliers de personnes. En 2015, le Musée canadien de la guerre, à Ottawa , a présenté une version plus modeste de cette exposition. Depuis, le contenu s'est particulièrement enrichi.

Depuis 2013, Gladiateurs : Héros du Colisée a été présentée en Allemagne, au Liechtenstein, en Finlande, en Belgique, au Danemark, en France, aux Pays-Bas, en Australie et aux États-Unis, attirant des milliers de personnes. En 2015, le Musée canadien de la guerre, à Ottawa, a présenté une version plus modeste de cette exposition. Depuis, le contenu s'est particulièrement enrichi.

Les expositions internationales Pompéi. Cité immortelle (2021-2022) et Le temps des pharaons (2022-2023) ont généré de forts achalandages aux portes du Musée de la civilisation en plus de susciter un taux d'appréciation respectivement de 90 % et 88 %. Gladiateurs : Héros du Colisée sera présentée du 21 juin 2024 et au 22 septembre 2024.

