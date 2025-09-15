TAIPEI, 15 septembre 2025 /CNW/ -- Glac Biotech, un développeur de probiotiques et de postbiotiques basé à Taïwan, a annoncé que sa souche de probiotiques de base CP-9 (Bifidobacterium lactis CCTCC M 2014588) a été approuvée avec la certification Generally Recognized as Safe (GRAS) statut par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Avec cette notification, Glac Biotech devient le seul fabricant de matières premières probiotiques à Taïwan à détenir plusieurs approbations GRAS de la FDA, après la reconnaissance de Lactobacillus rhamnosus MP108 en 2023.

Glac Biotech a maintenant obtenu l’approbation GRAS de la FDA pour deux probiotiques utilisés dans un large éventail de produits alimentaires et de boissons.

L'approbation souligne la sécurité et la qualité du CP-9

Selon le dépôt de la FDA, l'utilisation du CP-9 est autorisée à des niveaux allant jusqu'à 10 unités formant des colonies (UFC) par portion dans une vaste gamme d'aliments et de boissons :

Boissons pour le sport et l'énergie

Eaux fortifiées

Thés en bouteille

Céréales

Produits laitiers et non laitiers

Barres nutritionnelles

Bonbons

Jus de fruits

fruits Produits à base de soja et de protéines végétales

Aliments pour nourrissons

Le CP-9 nouvellement approuvé a été finaliste aux prix NutraIngredients 2023 et a été étudié pour son rôle dans la santé intestinale et la régulation immunitaire. Avec le statut GRAS de la FDA, le CP-9 élargit le portefeuille de Glac Biotech et devrait servir les marchés de la nutrition pour les nourrissons et les familles aux côtés de souches établies comme le Bifidobacterium lactis BB-12.

Portefeuille croissant de solutions probiotiques et postbiotiques

La première souche déclarée par GRAS de Glac Biotech, MP108, a été présélectionnée pour les NutraIngredients Awards en 2021 et a été approuvée par la FDA en 2023. Il s'agit de la première souche probiotique en Asie à être approuvée pour l'utilisation chez les nourrissons. Appuyé par des données cliniques et des données d'innocuité, le MP108 peut être utilisé jusqu'à 10 UFC par portion dans :

Boissons pour le sport et l'énergie

Eaux fortifiées

Boissons nutritives

Thés en bouteille

Fruits et jus transformés

Céréales

Fromages

Yogourts

Desserts à base de lait

Produits à base de soja

Barres nutritionnelles

Bonbons

Aliments pour nourrissons

Toujours en matière de postbiotique, le produit phare de Glac, Totipro®, est disponible en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord, et devrait être soumis à la FDA GRAS dans un proche avenir. Totipro® est la seule matière première déclarée publiquement comme répondant aux quatre catégories postbiotiques définies par l'International Probiotics Association (IPA) : les cellules intactes (IC), les fragments cellulaires et le contenu cytoplasmique (FC), les métabolites microbiens (MM) et les milieux de fermentation contenant des composants microbiens (CX).

« L'approbation de la FDA GRAS représente une norme importante de qualité et d'innocuité. Comme le CP-9 est maintenant approuvé, que le MP108 a déjà été reconnu et que Totipro® présentera bientôt une demande, Glac Biotech fait progresser sa recherche sur les probiotiques et les postbiotiques avec cohérence et harmonisation internationale. « Nous continuerons de fonder notre travail sur des preuves scientifiques, en collaborant avec des partenaires du monde entier pour développer des solutions de santé fiables », a conclu Shin-Yu Tsai, directeur du service Produits et marketing de Glac Biotech.

Pour en savoir plus, visitez glacbiotech.com ou suivez Glac Biotech sur LinkedIn et Facebook .

À propos de Glac Biotech

Fondée en 2008, Glac Biotech est une filiale de Center Laboratories Inc., le plus grand fabricant de produits pharmaceutiques liquides de Taïwan. L'entreprise se concentre exclusivement sur les probiotiques (PRONULIFE®) et les postbiotiques (Totipro®), avec plus de 30 chercheurs et 30 spécialistes de la qualité supervisant le développement de souches, les brevets, la validation clinique et la certification internationale.

