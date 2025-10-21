SINGAPOUR, 21 octobre 2025/CNW/ - Giti Tire (Giti) a annoncé avoir terminé l'émission de billets « Sustainability Notes », d'une valeur totale de 150 millions de dollars S, organisés conjointement par DBS Bank Ltd., Deutsche Bank et HSBC.

Les billets de cinq ans en dollars de Singapour sont au même prix qu'un taux de coupon de 5,750 %, recueillant 150 millions de dollars S, et seront utilisés pour financer ou refinancer des dépenses directement liées à des projets verts et sociaux admissibles décrits dans le cadre de finance durable de Giti. Moody's a publié une opinion de deuxième partie sur le cadre, disponible à l'adresse https://www.giti.com/social-responsibilities .

Le cadre de finance durable de Giti est axé sur sa mission de « croissance continue des entreprises, de gérance et de stimulation » . Dans son rapport sur le développement durable 2024, Giti définit le profit RÉEL comme le profit réalisé après avoir tenu compte des considérations de développement durable, visant à atteindre la carboneutralité en matière de trésorerie, en équilibrant les ambitions climatiques et une saine discipline financière.

« Tout en travaillant à l'atteinte de nos objectifs, nous tenons également compte du coût de la mise en œuvre, a expliqué Pang Chong Hau, chef du développement durable chez Giti. « Grâce à des accords de réciprocité et à des efforts de collaboration, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires pour élargir la définition de la valeur, en atteignant un équilibre où les avantages et les économies générés par les pratiques durables compensent le coût de leur mise en œuvre. Cela garantit que la durabilité et la rentabilité vont de pair. »

Innovation verte en mouvement

Giti entreprend divers projets tout au long de l'année qui correspondent à ses objectifs de développement durable. Récemment, Giti a collaboré avec un fabricant de véhicules électriques de premier plan pour créer le pneu GitiSport e.GTR2 Pro pour la voiture de production la plus rapide au monde, atteignant 496,22 km/h. Cela souligne les prouesses technologiques de Giti dans la livraison de pneus ultra-performants pour les véhicules à zéro émission.

Le véhicule électrique actuellement utilisé pour une tentative de record mondial à zéro émission, « Most Countries Visited in an Electric Vehicle », utilise des pneus GitiSynergy H2. Parcourant plus de 80 000 km et 70 pays, il témoigne de la longévité et de la durabilité des pneus, qui sont essentiels pour réduire le gaspillage et améliorer l'efficacité des véhicules électriques.

Au niveau de la fabrication, la nouvelle usine Anhui de Giti fait progresser la production durable. L'installation comprend une automatisation avancée et 35 000 m2 de panneaux solaires sur le toit, qui devraient réduire de 20 à 30 % par année, et comprend la première chaîne de production de pneus net zéro de Giti, ouvrant la voie à des opérations entièrement carboneutres.

Le leadership en matière de développement durable de Giti a été reconnu par le badge CDP Disclosure et le prix EcoVadis Platinum. L'entreprise a également mis au point un pneu concept alimenté à 93 % de façon durable, fabriqué à partir de matériaux renouvelables et recyclés, ce qui démontre une fois de plus son dévouement à l'innovation circulaire.

« Chez Giti, le développement durable n'est pas une réponse à la réglementation : c'est une responsabilité que nous avons assumée bien avant que les cadres mondiaux ne prennent forme, a déclaré le Dr Enki Tan, président exécutif de Giti. « Ces notes sur le développement durable représentent un énoncé d'intention et de responsabilisation, accélérant les projets qui réduisent les émissions et soutiennent les collectivités où nous exerçons nos activités. »

Reconnue par Many, Built for Success, Giti continue d'inspirer confiance aux investisseurs, de favoriser la transformation durable et de renforcer sa réputation de chef de file mondial de confiance en matière de mobilité durable.

