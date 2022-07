GISROMH continue de soutenir financièrement les associations régionales d'Haïti

MONTREAL , le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - GISROMH procédait à l'annonce de la remise de 13 chèques de 5000,00$ à 13 associations régionales d'Haïti au cours d'une cérémonie le 19 juin dernier. GISROMH est un regroupement d'associations régionales qui agissent sur le terrain en Haïti en étant bien ancrées dans les collectivités qu'elles desservent. Plusieurs sont actives depuis plus de 15, 20 ou même 40 ans dans certains cas.

La cérémonie du 19 juin était l'aboutissement d'une campagne de financement lancée à l'automne 2021 pour venir en aide aux victimes du séisme du 14 août dans le Grand Sud d'Haïti. Cette campagne de levée de fonds s'est butée à de nombreux défis en raison de la crise sanitaire. Malgré les circonstances, l'équipe du GISROMH a fait preuve de créativité et de persévérance afin de réussir à mener la campagne à son terme.

Tout indique qu'il sera possible de faire mieux lors des prochaines campagnes de levée de fonds. Celles-ci seront proactives car elles ne viseront pas à réagir uniquement à des séismes ou d'autres catastrophes mais permettront plutôt de contribuer sur le long terme au financement de projets allant au-delà de la reconstruction.

En matière de solidarité avec Haïti, les initiatives d'autofinancement et de distribution de fonds de GISROMH marquent un tournant dans l'histoire de la communauté haïtienne. Selon le président du CA du GISROMH, Jean-Félix Duval, « La cérémonie du 19 juillet pour annoncer cette première série de remise de chèques n'est qu'un début. Au nom de tous les membres, je tiens à affirmer que GISROMH continuera à travailler fort pour qu'on puisse collectivement soutenir à moyen et à long terme les collectivités d'Haïti ».

À propos du GISROMH

GISROMH, c'est le regroupement de plusieurs associations régionales établies au Québec et au Canada dont l'action auprès des acteurs locaux et de la société civile en Haïti vise l'amélioration des conditions de vie des personnes et des collectivités en misant sur les expertises de ses membres ainsi que sur les liens privilégiés avec leurs partenaires en Haïti.

