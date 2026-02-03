Gisèle Pelicot - Et la joie de vivre - Parution mondiale le 17 février

MONTRÉAL, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Ce récit bouleversant, écrit avec la romancière Judith Perrignon, raconte l'histoire de Gisèle Pelicot et celle de sa courageuse décision de rendre public le procès de ses agresseurs, encourageant par son geste toutes les victimes à ne plus jamais avoir honte.

Couverture - Et la joie de vivre - Éditions Édito (Groupe CNW/Éditions Édito)

« Cette histoire ne m'appartient plus totalement. Elle a réveillé une douleur muette et profonde, montée de la nuit des temps. Elle a suscité la sidération. Comment comprendre ce qui m'est arrivé, ce que mon calvaire a ensuite déclenché ? Il m'a fallu marcher le long d'une faille, la mienne. Comme le funambule sur la corde raide, je dois avancer.

Je voudrais par ce livre mettre des mots sur ce que j'ai traversé. Dire que je n'ai plus peur d'être seule, que j'ai retrouvé la joie de vivre.

Dire que je suis vivante. »

GISÈLE PELICOT naît en Allemagne en 1952, avant de passer son enfance dans l'Indre où sa mère meurt quand elle a neuf ans. Elle épouse Dominique Pelicot en 1973 dont elle divorce en 2024, avant le début du procès dit de Mazan. Elle a trois enfants, David, Caroline et Florian. Elle a reçu la Légion d'honneur en 2025 et a été nommée « personnalité la plus influente de l'année » en 2024 par de nombreuses institutions dont la BBC et Time Magazine.

JUDITH PERRIGNON est journaliste et romancière. Elle a coécrit de nombreux récits dont L'Intranquille (avec Gérard Garouste) et Et tu n'es pas revenu (avec Marceline Loridan-Ivens). Son dernier livre paru est L'Autre Amérique (Grasset, 2025).

