Mme Bündchen utilise Insight Timer pour méditer depuis 4 ans et le modèle de fonctionnement consciencieux et centré sur la mission de l'application l'a poussée à y enseigner, à une période où la méditation importe plus que jamais. Déjà porte-parole pour l'Organisation des Nations Unies depuis 2009, Mme Bündchen travaille depuis longtemps à la création d'un monde meilleur pour les générations à venir.

Pour souligner le lancement officiel du partenariat, la première méditation guidée de Mme Bündchen, Hope In Times Of Uncertainty, a été publiée aujourd'hui sur l'application en anglais et en portugais. Elle ajoutera chaque mois de nouvelles méditations gratuites à l'application. Les pratiques porteront sur les problèmes rencontrés dans le monde entier en réponse à la pandémie (notamment des niveaux plus élevés de stress et d'anxiété, des problèmes de sommeil) et comprendront également une méditation pour les parents et leurs enfants.

Mme Bündchen utilisera la nouvelle fonction intégrée de diffusion en direct d'Insight Timer pour se connecter en temps réel avec ses adeptes en octobre, à l'occasion du mois de la sensibilisation à l'anxiété et à la dépression. Dans le cadre de discussions gratuites en direct, elle partagera son expérience, l'impact qu'a eu la méditation sur sa vie ainsi que des trucs pour en faire une habitude quotidienne. Elle tiendra la séance en anglais le 10 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, et en portugais le 19 octobre.

« Nous sommes fiers de faire évoluer notre relation avec Gisele, qui passe du rôle d'utilisatrice d'Insight Timer à celui de partenaire rejoignant de manière significative notre mission et notre communauté dans le monde entier », a déclaré Christopher Plowman, directeur général d'Insight Timer. « Nous sommes heureux que Gisele, avec sa passion pour le partage de la méditation et sa notoriété internationale, s'associe à notre marque pour offrir la méditation gratuite à la planète entière, en particulier en ces temps de stress et d'anxiété accrus. »

Contrairement à toutes les autres applications dans le domaine de la santé et du bien-être, Insight Timer offre à ses 17 millions d'utilisateurs un accès gratuit à sa bibliothèque de méditation guidée (55 000 éléments en 44 langues). Alors que l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations Unies font état d'une augmentation drastique du taux de dépression et d'anxiété dans le monde depuis le début de la pandémie, l'accès à des ressources gratuites et complètes comme Insight Timer est plus que jamais nécessaire.

« J'ai choisi [de collaborer avec] Insight Timer, non seulement en raison du contenu diversifié de haute qualité que l'application offre, mais aussi en raison du fait que ce contenu est offert gratuitement, ce qui le rend accessible à un plus grand nombre de personnes », a mentionné Mme Bündchen.

« La méditation a transformé ma vie de façon incroyable et a donné naissance à une nouvelle phase de ma vie qui m'a apporté beaucoup plus de joie et d'équilibre que je n'en avais jamais connu auparavant. Elle continue à avoir une influence puissante et positive dans ma vie aujourd'hui, et je suis très heureuse que ce partenariat avec Insight Timer me permette de partager cet outil étonnant avec le plus grand nombre de personnes possible », a-t-elle ajouté.

À propos d'Insight Timer

Insight Timer est la plus grande application de méditation gratuite au monde pour l'anxiété, le stress et le sommeil. C'est la seule application de ce domaine à avoir évolué à partir d'un modèle de fonctionnement consciencieux, attirant 17 millions d'utilisateurs grâce au bouche-à-oreille et à l'absence de dépenses publicitaires. Insight Timer offre 55 000 méditations gratuites de haute qualité, provenant de plus de 8 000 enseignants du monde entier, dont Sa Sainteté le dalaï-lama, Russell Brand, Elizabeth Gilbert, Tara Brach et Jack Kornfield. Sa bibliothèque est variée et complète, avec des méditations laïques, spirituelles, religieuses et scientifiques, de la musique et des conférences en 44 langues différentes. La communauté est un élément essentiel de l'expérience, les utilisateurs pouvant créer des listes de lecture de leurs morceaux préférés, participer à des sessions en direct avec leurs professeurs et bientôt méditer en temps réel avec leurs amis et collègues. Depuis 2014, Insight Timer est devenu l'application de méditation la plus utilisée aux États-Unis et a établi un public mondial engagé de 17 millions de personnes.

À propos de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen est top-modèle, philanthrope, écologiste mondiale et auteure à succès. Elle utilise sa plateforme mondiale pour sensibiliser la population à l'importance de protéger la planète et tous les êtres vivants afin de faire du monde un endroit plus sain et plus heureux pour les générations futures. Au cours des dix dernières années, elle a été ambassadrice du Programme des Nations unies pour l'environnement et a été honorée par l'Université de Harvard et l'UCLA pour son engagement de longue date en faveur des causes environnementales. Mme Bündchen a appris à méditer pendant une période particulièrement difficile, une période qu'elle considère maintenant comme « une occasion déguisée ». Dans son livre classé parmi les best-sellers du New York Times, Mon chemin en quête de sens, elle partage des histoires personnelles et des points de vue qui l'ont aidée à vivre une vie plus consciente et plus joyeuse. Fervente adepte de la méditation depuis longtemps, Bündchen croit que chacun d'entre nous est un être divin et que lorsque nous calmons notre esprit, nous constatons que la plupart des réponses que nous cherchons sont à l'intérieur de nous.

Personne-ressource pour les médias

Bryce Dalzin / Curtis Kelly

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1251335/Insight_Timer_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1251336/Media_Nino_Munoz_APPROVED__1.jpg

SOURCE Insight Timer

Liens connexes

http://www.insighttimer.com