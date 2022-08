DRUMMONDVILLE, QC, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - Girardin est fier d'annoncer que sa gamme de véhicules commerciaux électriques est éligible aux incitatifs fédéraux iVMLZE et à l'aide financière du programme Écobus du gouvernement du Québec.

Cette nouvelle permet donc au concessionnaire Girardin d'électrifier les entreprises privées, le transport adapté et le transport de passagers avec ses autobus Blue Bird et minibus Micro Bird, dont il est le distributeur exclusif dans l'est du Canada (Québec, Ontario et les provinces maritimes).

Girardin prend d’assaut le marché commercial à zéro émission dans l’est du Canada - PHOTO CRÉDIT A. Girardin inc. (Groupe CNW/Girardin Blue Bird)

Approuvé le 15 août 2022, le minibus commercial Micro Bird G5 Électrique et les autobus commerciaux Blue Bird Vision et à nez plat TX4 sont admissibles au programme d'incitatifs pour les véhicules moyens et lourds à zéro émission (iVMLZE) lancé par le gouvernement fédéral le 11 juillet dernier.

Ce programme est destiné à faciliter l'adoption de technologie propre à zéro émission aux entreprises privées canadiennes pour un usage commercial tel que le transport de marchandises ou de passagers.

Cet incitatif sous forme de rabais à l'achat appliqué par Girardin au moment de la livraison s'élève à 100 000$ pour un autobus Blue Bird Vision ou TX4 électrique, et à 75 000$ pour le minibus G5 électrique de Micro Bird.

Au Québec, les entreprises détenant un permis de transport de personnes peuvent se prévaloir d'une aide financière allant jusqu'à 100 000$ par véhicule commercial à zéro émission d'au moins 9 passagers, qui est assurée par le programme Écobus.

Ces programmes pour les véhicules commerciaux à zéro émission ont un principe d'application qui permet une règle de cumul des aides financières de provenance d'entités fédérales, provinciales et municipales. Cela permet au Micro Bird G5 électrique d'obtenir une aide financière pouvant atteindre jusqu'a 175 000$.

« Nous sommes fiers de participer au changement et de contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des GES avec notre gamme complète d'autobus 100% électrique. Nous savons que le coût d'achat initial d'un véhicule électrique est nettement plus élevé et cela peut rendre plus difficile l'adoption des technologies à zéro émission. Le programme iVMLZE et Écobus pour les véhicules à zéro émission rendra l'acquisition de cette nouvelle technologie plus abordable. »

- Michel Daneault, Vice-président Ventes et Service - Est du Canada chez Girardin à Drummondville

Pour les infrastructures de recharge des véhicules commerciaux à zéro émission, les entreprises et clients de Girardin peuvent toujours compter sur la division Girardin Énergie pour être accompagnés dans leur projet d'électrification. Dans la dernière année, Girardin Énergie s'est pourvu d'une équipe complète pour offrir une solution unique de recharge qui est hautement efficace, fiable et personalisée aux besoins de la flotte du client. De plus, un logiciel connecte les bornes à une plate-forme infonuagique qui s'assure d'une recharge optimale, permettant le dépannage à distance, et s'est dotée d'une ligne d'assistance 24/7 365.

Girardin tient à remémorer que l'événement électrique de la rentrée scolaire aura lieu jeudi 18 août de 9h00 à 15h00 au siège social de Girardin au 4000 rue Girardin à Drummondville, QC pour les entreprises qui désirent en savoir plus sur l'électrification de leur flotte commerciale.

À propos de Girardin

Girardin est distributeur d'autobus depuis plus de 62 ans, desservant le Québec, l'Ontario, les provinces de l'Atlantique, et plus récemment à New York et au Connecticut aux États-Unis. Girardin est le distributeur officiel d'autobus scolaires BLUE BIRD et de minibus MICRO BIRD, ces derniers étant fabriqués au Québec. Aujourd'hui, Girardin est le leader incontournable en électrification en transport scolaire, adapté, commercial et urbain. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site web de Girardin : www.girardinbluebird.com.

À propos de Girardin Énergie

Girardin Énergie est la division nord-américaine de l'infrastructure de Girardin et est responsable de l'électrification clé en main de tous les véhicules par l'installation de matériel et de logiciels. Girardin Énergie maximise la valeur et la qualité des installations de recharge grâce à nos conseils, notre ingénierie, nos produits novateurs et nos services professionnels. Pour en savoir plus : www.girardinenergie.com

