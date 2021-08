Girardin et Blue Bird accélèrent l'électrification nord-américaine à partir du Québec

Cette acquisition hautement stratégique positionne fermement le groupe Girardin et Blue Bird pour une croissance exponentielle sur le marché nord-américain des véhicules électriques de catégories légers et mi-lourds. Depuis ses usines de Drummondville et Varennes, cette transaction permettra de mieux consolider et d'internaliser les activités de recherche et développement, d'assemblage et de commercialisation, en plus de créer des emplois au Québec.

« Micro Bird a examiné et évalué de nombreuses entreprises de véhicules électriques en plein essor et a trouvé dans Ecotuned une solution plus élégante, efficace et avancée, plus rapide à installer et sans compromis sur la sécurité et les performances », a déclaré Steve Girardin, président de Micro Bird.

Fondée en 2012, l'entreprise québécoise Ecotuned a développé avec succès l'un des groupes motopropulseurs VÉ les plus efficients pour application dans les classes de véhicules légers et mi-lourds. Sa solution novatrice se distingue principalement par une transmission exclusive VÉ à deux vitesses, un système de gestion de batterie (BMS) performant ainsi que d'algorithmes avancés, permettant un moteur électrique plus petit et un nombre inférieur de batteries sans compromettre les performances du système et du véhicule.

La transaction est en vigueur dès jeudi 12 août 2021 et les trois membres fondateurs continueront d'être actionnaires et joueront un rôle déterminant dans l'évolution de l'entreprise. « Micro Bird est l'un de nos premiers clients et nous avons bénéficié d'un bon partenariat et d'une étroite collaboration», déclare Andy Ta, fondateur d'Ecotuned. « Nous sommes impatients de travailler encore plus ensemble et de voir Ecotuned atteindre son plein potentiel ».

Depuis plus de 5 ans maintenant, Micro Bird et Ecotuned travaillent en étroite collaboration pour perfectionner le groupe motopropulseur électrique qui anime présentement le Micro Bird G5 électrique.

« Depuis le tout début de la collaboration avec Ecotuned, l'objectif a toujours été d'offrir une solution bien intégrée qui fonctionne en harmonie avec nos produits et soutenue par un réseau établi de concessionnaires et de professionnels expérimentés », ajoute Girardin.

Le partenariat Micro Bird et Ecotuned est la solution électrique de choix pour le marché des autobus scolaires de type A en Amérique du Nord, atteignant plus de 80 % de part de marché dans le segment au cours des douze derniers mois. Ce leadership dans ce segment renforce encore la position de leader nord-américain de Blue Bird sur le marché des autobus scolaires électriques, ayant livré plus d'autobus scolaires électriques au cours des 12 derniers mois que tous ses concurrents réunis.

En plus du segment des bus scolaires, Micro Bird prévoit également déployer de manière soutenue son Micro Bird G5 commercial avec le groupe motopropulseur Ecotuned dans le segment des bus commerciaux. En plus des marchés d'autobus scolaires et commerciaux, Ecotuned a l'intention d'étendre ses groupes motopropulseurs électriques dans les marchés de classe 3 à 7 de diverses vocations.

« Nous sommes très enthousiastes par cette acquisition hautement stratégique. Cela renforce notre leadership dans le segment des autobus scolaires électriques tout en positionnant Micro Bird et Blue Bird pour une croissance significative de leurs revenus, de la rentabilité et de la valeur pour nos actionnaires. », a déclaré Phil Horlock, PDG de Blue Bird. « Nous sommes fiers d'investir à nouveau au Québec avec le groupe Girardin et de contribuer ensemble de manière proactive à la mission incontournable de l'électrification des transports et certes, contribuer en plus à l'économie locale ».

À propos de Micro Bird

Fondée en 1966, aujourd'hui Micro Bird est reconnue pour ses produits novateurs dans la catégorie des véhicules de Type A, et comme leader dans le marché nord-américain des autobus scolaires, commerciaux, collectifs et adaptés. Le siège social, l'usine et toutes les activités de commercialisation, ingénierie, fabrication, recherche et développement sont localisés à Drummondville, au Québec, employant plus de 500 ressources. Micro Bird connaît à l'heure actuelle une croissance importante dans les véhicules propulsés aux énergies alternatives telles que l'électrique et le propane. Micro Bird est une coentreprise dont la propriété est à parts égales par le Groupe Girardin et la compagnie Blue Bird. Pour plus d'informations, visitez le site www.microbird.com

À propos de Ecotuned

Ecotuned a développé l'un des premiers groupes motopropulseurs VÉ performant des véhicules universels et réutilisables conçus pour électrifier des autobus et camions de classes légers et mi-lourds à combustion traditionnel en véhicule 100% électrique. Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de Ecotuned: http://ecotuned.com/accueil/

À propos de Blue Bird

En affaires depuis plus de 90 ans, Blue Bird (Nasdaq: BLBD) est le premier concepteur et fabricant indépendant d'autobus scolaires, avec plus de 550 000 autobus vendus depuis sa création en 1927. Blue Bird est le pionnier des autobus scolaires électriques ayant mis en service les premiers autobus scolaires électriques sur la route en 1994. La longévité et la réputation de Blue Bird dans l'industrie des autobus scolaires en font une marque américaine emblématique. Blue Bird se distingue de ses principaux concurrents par son orientation singulière sur la conception, l'ingénierie, la fabrication et la vente d'autobus scolaires et de pièces connexes. En tant que seul fabricant de châssis et de carrosseries spécialement conçus pour les autobus scolaires, Blue Bird est reconnu comme un leader incontestable de l'industrie pour l'innovation, la sécurité, la qualité/fiabilité/durabilité des produits, les coûts d'exploitation et la maniabilité. En outre, Blue Bird est le leader sur le marché des carburants alternatifs avec ses autobus scolaires au électrique, propane et gaz naturel. Pour plus d'informations sur la gamme complète Blue Bird, visitez www.blue-bird.com.

À propos de Girardin

Girardin est distributeur d'autobus depuis plus de 62 ans, desservant le Québec, l'Ontario, les provinces de l'Atlantique, et plus récemment à New York et au Connecticut aux États-Unis. Girardin est le distributeur officiel d'autobus scolaires BLUE BIRD et de minibus MICRO BIRD, ces derniers étant fabriqués au Québec. Aujourd'hui, Girardin est le leader incontournable en énergies alternatives (véhicules propulsés au propane, gaz naturel et électrique) en transport scolaire, commercial, urbain et adapté. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site web de Girardin : www.girardinbluebird.com.

