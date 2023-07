MONTRÉAL, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Girardin Energie, leader en solution de recharge pour tout type de flotte électrique, annonce aujourd'hui sa nouvelle identité, Polara. Il s'agit d'une étape naturelle qui reflète l'évolution considérable de l'entreprise au fil de ces deux dernières années au sein de Girardin. Girardin - principal fournisseur de bus scolaire électrique au Québec, en Ontario et dans l'état New York, leader dans la transformation de la mobilité - a investi dans ce projet visionnaire qui lui permet de prendre son envol comme entité indépendante.

Notre évolution

Depuis 2021, Polara (anciennement Girardin Energie) s'est imposé au Québec et aux États-Unis avec plus d'une centaine de projets clé en main en infrastructures de recharge. Notre expertise inclut des études de flottes sur mesure, la gestion du raccordement aux fournisseurs d'énergie, ainsi que les travaux d'ingénierie et un suivi personnalisé avec nos clients. Nous proposons également Le CHRGPK, notre produit innovant, optimisant l'énergie de recharge des flottes, garantissant une efficacité maximale, couplé à un logiciel afin de permettre le plein contrôle des véhicules.

Le grand succès que connaît Polara lui permet aujourd'hui d'avoir ses nouveaux bureaux à Longueuil, lui offrant un cadre stratégique pour être au cœur de l'activité économique nord-américaine. Ces nouveaux bureaux, soutiendront également les activités de Polara aux États-Unis.

Cette année, grâce à notre infrastructure installée, plus de 1000 véhicules électriques seront en mesure de bénéficier des infrastructures nécessaires pour leur fonctionnement, permettant ainsi à nos partenaires de s'engager pleinement dans la transition énergétique.

Polara c'est :

Plus de 100 projets d'infrastructures de recharges

de recharges Une présence canadienne incontestée

incontestée Une entreprise qui s'exporte au-delà de nos frontières, dans l'État de New-York , dans tout le nord-est des États-Unis ainsi qu'en Californie et dans l ' Illinois

, dans tout le nord-est des États-Unis ainsi qu'en et dans l Une présence à l'étranger soutenue par nos collaborateurs

Plus de 1000 véhicules qui rouleront de manière décarbonée cette année

qui rouleront de manière décarbonée cette année 45 000 tonnes de CO2 évités

évités Un système de gestion de la consommation énergétique réduisant les dépenses énergétiques de nos clients

énergétique réduisant les dépenses énergétiques de nos clients Des experts qui vous accompagnent pour chaque projet

Des solutions faites sur mesure adaptées aux réalités de chacun de nos clients

adaptées aux réalités de chacun de nos clients Une contribution à la décarbonation du secteur du transport

Une énergie qui mène loin

Chez Polara, nous sommes les catalyseurs d'une révolution des transports durables. Notre vision est un monde où l'infrastructure de recharge des véhicules électriques est omniprésente et accessible à tous, peu importe le lieu, ou la taille de la flotte. Nous sommes passionnés par l'innovation, la recherche et le développement, afin de soutenir un avenir plus durable pour tous. Sous notre nouvelle identité, notre équipe et nos valeurs fondamentales restent inchangées. Nous nous engageons à fournir des produits et services innovants, performants et compétitifs, tout en alliant détermination, collaboration, engagement et plaisir.

Ensemble créons le monde de la mobilité durable.

Polara, une énergie qui mène loin.

www.polara.energy

