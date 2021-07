Girardin : 1200 autobus électriques en route pour le Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 4 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Girardin, une entreprise familiale québécoise et leader en électrification des transports au Québec, est fière d'annoncer qu'elle a conclu des ententes avec des transporteurs indépendants pour déployer plus de 1 200 autobus scolaires électriques au cours des prochains mois. Ces ententes, qui portent sur des autobus de type A, C et D, sont intervenues avec 99 entreprises présentes dans toutes les régions du Québec.

« Les ententes signées pour plus de 1 200 autobus électriques ont été réalisées jusqu'à présent avec seulement 99 clients sur un bassin total de 574 clients, souligne Michel Daneault, vice-président de Girardin. Lorsque l'on aura fait le tour de tous nos clients, nous estimons que ce chiffre avoisinera près de 3 000 autobus électriques. Ceci démontre clairement la confiance de la clientèle envers Girardin et ses produits. Elle connait très bien notre capacité de livrer la marchandise et surtout l'excellent soutien que nous sommes en mesure de lui offrir durant cette importante transition vers le transport électrique. »

Le Groupe Girardin est heureux de participer activement à l'électrification des transports au Québec. Par cette démarche, Girardin pourra contribuer de façon significative à l'atteinte des objectifs de déploiement de 65% du parc d'autobus scolaires d'ici 2030 et de réduction des GES du Plan pour une Économie Verte 2030 (PÉV) du Gouvernement du Québec.

« Le Québec est une province visionnaire et audacieuse en électrification des transports. Nous sommes fiers d'être investis au Québec avec Girardin pour la fabrication des autobus électriques Blue Bird et nous sommes là pour appuyer ses ambitions avec notre gamme complète et une capacité de production projetée de 4 000 autobus électriques par an » commente Phil Horlock, Président de Blue Bird.

Il n'en tient qu'au Gouvernement du Québec

La réalisation du dépoiement de l'ensemble des plus de 1 200 autobus électriques est imminente, mais demeure conditionnelle à la levée des restrictions et limitations imposées par le gouvernement à Girardin et la confirmation de l'admissibilité de sa gamme complète d'autobus électrique par le Ministère des Transports.

Les G5 électriques de Micro Bird qui sont fabriqués à Drummondville sillonnent déjà les routes du Québec, de l'Ontario, des états de New York et de la Californie depuis plus de 4 ans. Ce sont plus de 500 autobus Blue Bird Vision SEV, TX4 et Micro Bird G5e électrique qui ont déjà trouvé preneur en Amérique du Nord, soit une augmentation des ventes de 250% en 2020. Les autobus scolaires électriques Vision SEV et TX4 sont munis du moteur électrique TM4MC conçu au Québec et débuteront leurs parcours scolaires au Québec dès cet automne.

L'autonomie des autobus électriques offerts par Girardin est en moyenne entre 160 et 193 km selon le type de véhicule et les options de batteries sélectionnées, en plus d'être une source d'énergie renouvelable en étant compatible avec la technologie véhicule-réseau (V2G) en leur permettant de contribuer au réseau électrique. Girardin est le seul fabricant et distributeur pouvant offrir des autobus électriques avec zéro émission grâce à un système de chauffage 100% électrique permettant une réduction additionnelle des GES.

À propos de Girardin

Girardin est fabricant et distributeur d'autobus depuis plus de 62 ans, desservant le Québec, l'Ontario, les provinces de l'Atlantique, et plus récemment à New York et au Connecticut aux États-Unis. Girardin est le distributeur officiel d'autobus scolaires BLUE BIRD et de minibus MICRO BIRD, ces derniers étant fabriqués au Québec. Aujourd'hui, Girardin est le leader incontournable en énergies alternatives (véhicules propulsés au propane, gaz naturel et électrique) en transport scolaire, commercial, urbain et adapté. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site web de Girardin : www.girardinbluebird.com.

