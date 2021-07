Gilead Canada accorde des subventions pour lutter contre les infections par le VHC et éliminer l'hépatite C chronique au Canada

~ D'ambitieux programmes d'élimination du VHC espèrent créer un meilleur avenir pour les personnes qui s'injectent ou consomment des drogues et pour la population carcérale ~

MISSISSAUGA, ON, le 26 juill. 2021 /CNW/ - Gilead Sciences Canada, Inc. (Gilead Canada) a annoncé aujourd'hui les bénéficiaires de subventions du programme CONNECT-C de 2021. Dans le but de permettre un accès élargi aux médicaments contre le virus de l'hépatite C (VHC) et de soutenir des efforts d'élimination plus vastes, les programmes de cette année comprennent le dépistage et la prise en charge médicale des populations prioritaires, soit les consommateurs de drogues et de drogues injectables et les personnes ayant une expérience d'incarcération dans le système fédéral ou provincial. Instauré en 2017, le programme de subventions s'inscrit dans l'engagement de Gilead Canada en faveur de l'objectif d'élimination de l'hépatite C chronique d'ici 2030, établi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le projet antérieur, Projet VHC, a permis à des personnes, pour qui naviguer les services est un défi, d'obtenir et compléter le traitement contre l'hépatite C. L'accompagnement et le soutien tout au long du processus de guérison à non seulement amélioré la santé physique de ces citoyens, mais aussi leur qualité de vie. Il est fréquent que ces citoyens reprennent non seulement contact avec les services de santé et services sociaux, mais renouent ou reconstruisent leur filet social.

« Ce refinancement nous permet de maintenir et d'élargir nos fonctions sur de nouveaux horizons. Nous pouvons agrandir nos partenariats avec les organismes, les instituions, mais aussi avec les médecins traitants en Outaouais», a souligné Charles Boisvert, l'intervenant responsable du projet PATH-C chapeauté par le CIPTO. « Le milieu carcéral a toujours été dans notre mire et maintenant il est possible d'explorer et d'établir des rôles clés pour rejoindre les personnes incarcérées. Il sera donc envisageable d'aller au-delà de la prévention et d'accompagner ces citoyens vers l'élimination de l'hépatite C. »

Selon les estimations, 250 000 Canadiens sont atteints d'une hépatite C chronique et des milliers de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque annéei,ii. Environ 44 % des personnes atteintes d'une infection chronique par le VHC ne le savent pasiii; les symptômes peuvent prendre de deux à six mois avant de se manifester, et la majorité des gens ne présentent aucun symptômeiv. Si elle n'est pas traitée, l'infection par le VHC peut évoluer au fil du temps vers de graves atteintes hépatiques et est associée à divers problèmes de santé systémiques, à une diminution de la qualité de vie et à une augmentation des coûts des soins de santév.

« Pour éliminer le fardeau du VHC au Canada, nous devons le combattre sur tous les fronts au moyen de traitements, mais aussi par la prévention de la réinfection », a déclaré Melissa Koomey, directrice générale de Gilead Canada. « L'élimination est aujourd'hui un objectif réalisable, mais le grand défi demeure de trouver les personnes qui vivent avec le virus et de les orienter vers les soins appropriés. Nous sommes fiers d'appuyer les bénéficiaires de subventions de cette année dans le lancement de nouveaux programmes pour atteindre ces Canadiens très vulnérables. »

Par ailleurs, la pandémie a entraîné des perturbations dans l'accès aux services de traitement et de réduction des méfaits, en plus de retarder les efforts d'élimination du VHCvi. Le 28 juillet 2021, la Journée mondiale contre l'hépatite a choisi le thème L'hépatite ne peut plus attendre afin d'attirer l'attention du monde entier sur le fait qu'une personne meurt toutes les 30 secondes d'une hépatite virale et qu'on ne peut pas attendre la fin de la pandémie pour agir à cet égardvii. En travaillant ensemble, les principaux partenaires participant au programme de subventions pour la micro-élimination du VHC offrent de nouvelles possibilités et des approches novatrices concernant le dépistage et la prise en charge médicale des communautés touchées de façon disproportionnée par la COVID-19, afin d'assurer la santé et le bien-être des personnes et des collectivités en continuant d'axer les efforts sur la réduction du fardeau lié au VHC et sur la prévention de la réinfection.

Bilan de l'hépatite C au Canada en 2021

En 2016, le Canada a adhéré à la stratégie mondiale de l'OMS sur l'hépatite virale, s'engageant à éliminer l'hépatite virale en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030viii. Certains progrès ont été réalisés, mais des lacunes importantes subsistent dans la cascade des soins contre le VHC. Selon le rapport d'étape 2021 d'Action Hépatites Canada, qui mesure les progrès des provinces vers l'élimination de l'hépatite virale, seules sept provinces sur dix sont en voie d'atteindre les objectifs d'élimination de l'hépatite virale du Canadaix. Malheureusement, les deux plus grandes provinces du Canada, l'Ontario et le Québec, ainsi que le Manitoba, n'ont pas établi de plan ni de stratégie d'élimination du VHCx.

Malgré le risque élevé et les taux d'infection par le VHC parmi les membres des populations prioritaires, ceux-ci sont souvent exclus des services de santé généraux. L'incidence et la prévalence du VHC sont les plus élevées chez les consommateurs de drogues injectables au Canada : les deux tiers ont des signes d'infection actuelle ou passée par le VHC, et 85 % des nouvelles infections par le VHC se produisent chez les consommateurs de drogues injectablesxi.

Bénéficiaires des subventions du programme CONNECT-C de 2021

Les bénéficiaires des subventions ont été sélectionnés en fonction de leur capacité à faire la démonstration d'un plan pour réaliser de nouveaux projets de micro-élimination axés sur des initiatives locales, intégrées et ciblées dans des milieux ou des contextes à forte prévalence, et permettant d'augmenter la prévention, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge médicale. Voici la liste des organismes bénéficiaires de 2021 :

Provincial Health Services Authority (Vancouver, C.-B.)

Providence Health Care Research Institute (Vancouver, C.-B.)

Vancouver Island Health Authority (Campbell River, C.-B.)

Northern Health Authority - Northern Interior (Prince George, C.-B.)

Project Echo (Calgary, Alb.)

Omega Specialty Nurses (Markham, Ont.)

Coopérative de solidarité SABSA (Québec, Qc)

Clinique Agora (Montréal, Qc)

Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO) (Gatineau, Qc)

L'élimination à la portée du Canada

Le concept de micro-élimination implique l'éradication du VHC dans des segments définis de la population afin d'éliminer progressivement la maladie à l'échelle nationale. C'est un moyen pragmatique d'établir des objectifs d'élimination réalistes, d'allouer des ressources et de soutenir l'expertise locale pour adapter, réaliser et étendre la portée des interventions. Les segments de la population à cibler pour la micro-élimination de l'hépatite C peuvent inclure les personnes vivant dans des contextes et des régions géographiques particuliers, ainsi que certaines sous-populations et cohortes d'âges, notamment les personnes atteintes de co-infection par le VIHxii.

À propos de Gilead Sciences

Gilead Sciences, Inc. est une société biopharmaceutique qui réalise des percées en médecine depuis plus d'une trentaine d'années, dans le but de créer un monde plus sain pour tous. Elle s'est engagée à faire progresser des médicaments novateurs pour prévenir et traiter des maladies potentiellement mortelles, dont le VIH, l'hépatite virale et le cancer. Gilead exerce ses activités dans plus de 35 pays à travers le monde, et a établi son siège social à Foster City, en Californie.

Gilead et le logo de Gilead sont des marques déposées de Gilead Sciences, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Renseignez-vous sur Gilead à www.gilead.com, suivez Gilead sur Twitter (@GileadSciences) ou appelez le service des Relations publiques de Gilead au 1-800-GILEAD-5 ou au 1-650-574-3000.

