Gildor Roy et Michel Barrette se joignent à Tite Frette

Les deux comédiens de la populaire série télévisée KM/H sont les nouveaux porte-parole de la première et plus importante franchise biériste québécoise

MONTRÉAL, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les fondateurs de Tite Frette voient leur rêve se réaliser avec Gildor Roy et Michel Barrette qui sont désormais les fiers porte-parole des franchises Tite Frette, un réseau de boutiques spécialisées en bières de microbrasserie, vins, cidres et produits du terroir du Québec. Plus de 30 boutiques Tite Frette ont pignon sur rue à travers la province et une trentaine d'autres ouvriront d'ici la fin de l'année.

« Une p'tite frette mon Denis ? »

Pour le président et cofondateur des franchises Tite Frette, l'engagement des deux comédiens, très appréciés du grand public, envers Tite Frette est, sans contredit, le prolongement naturel des choses. Leur inoubliable performance dans la série télévisée humoristique KM/H, qui aura tenu l'antenne de 1998 à 2006, a été la toute première source d'inspiration des fondateurs dans la création de la chaîne de boutiques spécialisées de bières de microbrasserie. Grâce à la célèbre réplique de Germain « Une p'tite frette mon Denis? »; tirée du slang québécois et datant de bien plus longtemps que l'émission, cette anodine question rappelle de joyeux souvenirs pour plusieurs d'entre nous :

« Qui ne se souvient pas des personnages de Germain (Gildor Roy) et Denis (Michel Barrette) dans KM/H? L'histoire de deux grands amis. Cette télésérie fait partie de notre ADN. À chaque semaine, ils entraient chez nous, nous divertissaient, nous faisaient rire. Finalement, ils nous ressemblaient et on s'identifiait à eux. C'est exactement pourquoi Gildor et Michel nous ont inspirés depuis la création de Tite Frette. Pour nous, ils étaient les mieux placés pour rejoindre les consommateurs et leur faire découvrir le monde de la bière de microbrasserie d'ici, des bières diversifiées, pleines de saveurs, provenant d'un savoir-faire et de la passion des brasseurs locaux. », explique Karl Magnone, président et cofondateur des franchises Tite Frette.

Suite à une visite par hasard

Une simple visite par hasard de Michel Barrette à la boutique de Tite Frette Valleyfield aura été l'élément déclencheur d'une discussion qui aura mené à ce partenariat d'exception entre les deux comédiens et les fondateurs de l'entreprise québécoise. « C'est pour nous un énorme sentiment d'accomplissement de les avoir avec nous. Nous ne pouvions demander mieux et nous croyons que le grand public sera d'accord avec nous. Nous sommes très enthousiastes à l'idée qu'ils feront partie de nos campagnes publicitaires, contribuant ainsi à faire connaître l'ensemble de nos produits », ajoute M. Magnone.

Un partenariat gagnant-gagnant

Gildor Roy et Michel Barrette souhaitent mettre de l'avant l'importance de consommer local, d'autant plus que la rencontre avec les fondateurs de Tite Frette s'est révélée être un fit naturel entre les valeurs de l'entreprise québécoise et leur personnalité : « Nous privilégions naturellement les produits locaux dans notre consommation. Évidemment, on aime aussi la bière. Il était donc naturel pour nous de s'associer à une entreprise qui propose des produits 100 % québécois et avec des valeurs qui nous ressemblent : l'authenticité et le plaisir, ça nous décrit très bien! On ne vous cachera pas qu'on est aussi bien contents de recollaborer ensemble après tant d'années! », expliquent Gildor et Michel.

Ce nouveau partenariat sera riche en découvertes puisque les deux comédiens débutent leur exploration en matière de bières de microbrasserie. Ils inviteront le grand public à faire de même pour découvrir l'offre québécoise riche en produits alcoolisés (bières, cidres et vins) qui se démarquent par leur grande qualité et leur caractère distinctif. Enfin, une entente a également été conclue avec les créateurs de KM/H pour pouvoir utiliser l'émission en référence, tourner des publicités dans le décor d'origine et, sait-on jamais, développer des produits à son image.

À propos de Tite Frette

Tite Frette est la première et plus importante franchise biériste québécoise. Il s'agit d'un réseau de boutiques spécialisées en bières de microbrasserie, vins, cidres et produits du terroir 100 % d'ici. Cette entreprise née à Granby procure à chaque visiteur une expérience client unique avec des conseils adaptés et axés sur la découverte, de même que des boutiques attrayantes. Sur le plan des affaires, Tite Frette est une organisation bien structurée et composée d'entrepreneurs passionnés et aguerris. Son réseau, implanté sous la forme de franchises, a pris son envol à travers le Québec suite à son passage à la célèbre émission Dans l'œil du dragon de Radio-Canada. Tite Frette offre la plus grande sélection de produits exclusifs sur le marché et possède aussi sa propre marque de bières et de produits du terroir.

Photos et vidéos de Gildor et Michel et de Tite Frette disponibles ici

Pour nous suivre :

Site web

Facebook

Instagram

Youtube

TikTok

NOTE AUX MÉDIAS : Pour entrevue avec Karl Magnone de Tite Frette ou Gildor Roy et Michel Barrette, merci de contacter Josiane Bétit.

SOURCE Tite Frette

Renseignements: Contact média : Josiane Bétit, Josiane Bétit Communications, (514) 831-0276 / [email protected]