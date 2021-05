TAIPEI, 6 mai 2021 /CNW/ - GIGABYTE, principal fabricant de matériel informatique, a annoncé ses premiers PC Gaming préassemblés. Les nouveaux ordinateurs de bureau de prestige sont équipés des pièces les plus récentes et plus haut de gamme d'Intel, d'AMD et de NVIDIA à ce jour et sont fabriqués exclusivement avec des composants GIGABYTE. Ce qui les distingue davantage des autres constructions traditionnelles sur le marché, ce sont leurs cœurs de processeur choisis sur mesure. Les cœurs de processeur sont compartimentés et réglés en usine et reposent sur des années d'expertise en matériel de GIGABYTE afin de s'assurer que chaque appareil atteint une excellente stabilité et une performance ultime, ce qui les rend extrêmement rares et uniques.