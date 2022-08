TAIPEI, 17 août 2022 /CNW/ - GIGABYTE, la première marque mondiale d'ordinateurs, éblouie la communauté des créateurs depuis le lancement, plus tôt cette année, avec sa série d'ordinateurs portables AERO entièrement repensée. Le portable AERO 16 est d'abord et spécialement conçu pour les graphistes, les monteurs vidéo et les photographes, offrant une précision des couleurs certifiée X-Rite™ et validée par Pantone® (delta E<1). Combiné à un écran OLED 4K+ à cadre ultra-fin et à un rendu des noirs certifié VESA DisplayHDR™ niveau 500, le portable AERO 16 affiche des couleurs authentiques qui donnent vie aux inspirations des créateurs.

GIGABYTE lance sa campagne mondiale du Défi à relais AERO 16 mettant en vedette ses ordinateurs portables à spectre fidèle pour créateurs (PRNewsfoto/GIGABYTE)

Pour partager un tel atout créatif, GIGABYTE invite toute la communauté à assister à son AERO 16 Relay Challenge et à répandre la joie de la création en couleurs sur les plateformes sociales. La campagne débutera avec le Challenge des Couleurs. À partir du 10 août, les participants sont invités à appliquer sur Instagram le filtre de Réalité Augmenté sur le thème AERO 16 et à compléter les épreuves pour tenter de gagner de superbes prix.

La campagne se poursuivra avec le Challenge de la Créativité. GIGABYTE convoquera la crème des créateurs de renommée mondiale - dont Asia Ladowska, Carles Dalmau, Elenamics, Elliot Ulm et Li Cambon - et établira deux équipes, celles-ci appelées à créer, sous forme de relais, une œuvre d'art sur les thèmes de la réalité et de la liberté. Chaque créateur de talent utilisera le portable AERO 16 et laissera son imagination s'envoler, grâce aux performances et à la précision des couleurs de cet outil incomparable. Dès le 23 août, tous pourront visiter la page Facebook officielle du Challenge et voter pour leur œuvre d'art préférée, tout en tentant de gagner un ordinateur AERO 16 spécialement customisé avec la création gagnante.

Pour en savoir plus sur la campagne, consultez le site https://bit.ly/GIGABYTE-AERO16-Laptop-Relay-Challenge

