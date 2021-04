GIGABYTE fait bonne figure lors des Red Dot Design Awards de 2021

Misant sur ses remarquables capacités de conception de produits et sur ses vastes connaissances des consommateurs, GIGABYTE s'est démarquée grâce à ses gammes de produits destinés aux joueurs et aux créateurs de contenu. La carte AORUS RTX 3080 XTREME est la seule carte graphique qui a remporté un Red Dot Design Award cette année, ce qui démontre la vigueur de GIGABYTE en matière de recherche et développement dans le domaine des jeux vidéo sur PC. Le AORUS 17X et trois autres ordinateurs portables de jeu de la gamme AORUS, en tête des ventes dans l'industrie, ont été récompensés. Les cartes mères de la série Z590 VISION de GIGABYTE, y compris les cartes Z590 VISION D et Z590 VISION G, sont les seules cartes mères de l'industrie destinées aux créateurs de contenu à avoir été récompensées.