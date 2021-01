GIGABYTE dévoile sa nouvelle gamme de portables avec graphiques de série RTX 30

GIGABYTE lance pas moins de sept nouveaux portables dotés de cartes graphiques RTX série 30 et une gestion thermique améliorée

La gamme AORUS pour joueurs pros (AORUS 17G/15G/15P) offre une expérience de jeu inégalée, grâce à des unités de traitement graphique (UTG) pouvant prendre en charge la RTX 3080 et à des écrans 300 Hz pour l'eSport

La gamme AERO pour créateurs (AERO 17/17 HDR/15/15 OLED) est le nec plus ultra pour la création de contenu grâce aux écrans calibrés X-Rite™ Pantone® et à des résolutions maximales de 4K .

. Découvrez comment GIGABYTE priorise la performance avant tout : http://www.aorus.com/laptop/geforce-rtx30/

TAIPEI, le 12 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, GIGABYTE a présenté de nouveaux ordinateurs portables AERO pour les créateurs et AORUS pour les joueurs pros à l'occasion de son événement virtuel de lancement, sous le thème Performance Above All. Alimentés par les plus récentes cartes graphiques NVIDIA® GeForce® RTX™ série 30, ces portables bouleversent l'univers de l'informatique mobile en offrant une expérience de jeu totalement immersive aux joueurs et des capacités ultrarapides pour les créateurs de contenu professionnels, tout en assurant un degré de performance constant grâce à une stratégie améliorée des fonctions de refroidissement.