LOS ANGELES, le 3 mars 2026 /CNW/ -- GIGABYTE, leader mondial de l'informatique, a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec Capcom pour célébrer le prochain lancement de Resident Evil™ Requiem, le neuvième opus de la série emblématique de survival horror Resident Evil™, qui sortira le 27 février 2026. Dans le cadre de ce partenariat, GIGABYTE lance un concours limité de configuration d'ordinateur personnalisée inspirée du jeu, ainsi qu'un ensemble jeu et moniteur exclusif conçu pour rapprocher les joueurs de l'expérience.

GIGABYTE collabore avec Capcom sur Resident Evil™ Requiem-Inspired Custom PC Experience

En tête d'affiche de la collaboration se trouve le concours « Umbrella Corporation - LEVEL 3 ACCESS » Custom Rig Giveaway, un ordinateur de bureau unique entièrement construit avec une carte mère Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE et une carte graphique GeForce RTX 5080 AERO OC SFF. S'inspirant de l'identité visuelle et de l'atmosphère de Resident Evil™ Requiem, la configuration personnalisée comprend un châssis thématique GIGABYTE C102 GLASS ICE et est jumelée à un moniteur de jeu GIGABYTE MO27Q28G personnalisé pour compléter la configuration. Construit comme pièce maîtresse de la collaboration, le rig personnalisé apporte le ton visuel et l'intensité de Resident Evil™ Requiem dans une configuration haut de gamme conçue pour le jeu, l'affichage et l'immersion.

Le concours sera valable pour une durée limitée, du 2 mars 2026 au 31 mars 2026, par l'entremise du site Web officiel de la campagne, où les amateurs pourront s'inscrire pour avoir la chance de gagner le rig personnalisé sans obligation d'achat. L'expérience est conçue pour inviter les joueurs et les passionnés de PC à s'engager dans la collaboration tout en soulignant le savoir-faire et l'attention aux détails de GIGABYTE.

En plus du concours de rig personnalisé, GIGABYTE offrira un ensemble de jeux Resident Evil™ Requiem avec certains moniteurs de jeu GIGABYTE sélectionnés, y compris AORUS FO27Q2, AORUS FV43U, AORUS CO49DQ, MO27Q28G, MO27Q28GR, MO27Q2A, MO27U2, MO32U, M27Q, M27Q2, M27Q3, M27UP, M28U, GS27QA, GS32QCA et S55U, du 20 février 2026 au 31 mars 2026. Les clients qui achètent des modèles admissibles pourront échanger un code de jeu numérique sur la plateforme officielle de réclamation de GIGABYTE, ce qui ajoute encore plus de valeur à leur mise à niveau d'affichage.

Le moniteur MO27Q28G, qui comprend le panneau WOLED de 4e génération à une fréquence de rafraîchissement de 280 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms, est l'un des moniteurs parfaits pour faire l'expérience de la terreur angoissante et de l'action intense de Resident Evil™ Requiem. Cet ensemble complète le concours en permettant à plus de joueurs de découvrir le jeu tout en profitant de la gamme de moniteurs de jeu haute performance de GIGABYTE.

Plus de détails sur la période de participation au concours, les modèles de moniteurs admissibles et les instructions de réclamation sont disponibles sur le site Web officiel de la campagne de GIGABYTE .

Photo -https://mma.prnewswire.com/media/2921130/GIGABYTE_Collaborates_Capcom_Resident_Evil__Requiem_Inspired_Custom_PC_Experience.jpg

SOURCE GIGABYTE

CONTACT : [email protected]