Intégration de la technologie NVIDIA pour alimenter l'ère de l'usine IA

TAIPEI, 7 novembre 2025 /CNW/ -- Giga Computing, une filiale du groupe GIGABYTE, annonce la disponibilité mondiale de son tout nouveau GIGABYTE XL44-SX2-AAS1, un serveur NVIDIA RTX PRO qui intègre les GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, le DPU NVIDIA BlueField-3, NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs et le logiciel NVIDIA AI Enterprise. Le système unifie les couches de calcul, de mise en réseau et de logiciels afin d'accélérer l'ensemble du flux de travail, des données à l'IA.

Accélérer la prochaine génération d’IA d’entreprise : premier serveur NVIDIA RTX PRO au monde équipé d’un commutateur ConnectX-8 SuperNIC

Unification de la puissance de calcul et de mise en réseau

Basé sur la conception modulaire de référence NVIDIA MGX, le XL44-SX2-AAS1 prend en charge jusqu'à huit GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition pour un total de 768 Go de mémoire GDDR7, ce qui assure un débit exceptionnel pour l'IA générative, le rendu 3D et les charges de travail scientifiques. Deux processeurs Intel® Xeon® 6700/6500, 32 barrettes DIMM DDR5 et 3+1 alimentations redondantes 3 200 W 80 PLUS Titanium garantissent performances et fiabilité.

Le DPU NVIDIA BlueField-3 dispose d'une bande passante totale de 400 Go/s pour un accès sécurisé et efficace aux données stockées et aux réseaux externes, tandis que quatre cartes réseau NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC prennent en charge huit GPU avec une bande passante NVIDIA InfiniBand ou Ethernet pouvant atteindre 800 Go/s par GPU. Cette conception permet un trafic GPU-à-GPU est-ouest à faible latence et à haut débit pour un entraînement IA distribué et évolutif.

Intégration transparente avec NVIDIA AI Enterprise

Le serveur de la série XL44 est intégré à NVIDIA AI Enterprise et prend en charge les microservices NVIDIA NIM, les bibliothèques et technologies NVIDIA Omniverse pour les jumeaux numériques et https://www.nvidia.com/en-us/ai/cosmos/ afin de faire le lien entre la simulation virtuelle et le déploiement dans le monde réel. Cet écosystème logiciel unifié permet aux entreprises de passer du développement de modèles d'IA à l'inférence et à l'IA physique, le tout dans un environnement cohérent et optimisé.

Des centres de données aux usines d'IA

Offrant des performances d'inférence IA jusqu'à cinq fois plus rapides que la génération précédente, le système prend en charge un large éventail de charges de travail IA, des agents intelligents et de l'inférence LLM à la simulation 3D et à l'analyse vidéo. Sa compatibilité avec Windows, Linux, Kubernetes et les environnements de virtualisation garantit un déploiement transparent sans changements majeurs de l'infrastructure. De la simulation robotique et la modélisation prédictive à la recherche médicale et la création de contenu 3D, le serveur de la série XL44 délivre des performances GPU évolutives et une mise en réseau ultra-rapide pour aider les entreprises à construire des usines IA de nouvelle génération et à stimuler l'innovation dans tous les secteurs.

Disponibilité

Le GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 est désormais disponible dans le monde entier.

À propos de Giga Computing

Giga Computing Technology est un innovateur et un chef de file dans le secteur de l'informatique d'entreprise. Issu de GIGABYTE, nous conservons notre expertise en matière de fabrication et de conception de produits matériels, tout en fonctionnant comme une entreprise indépendante capable d'investir davantage dans ses compétences clés. Nous proposons une gamme complète de produits GIGABYTE qui répond à toutes les charges de travail, du centre de données à la périphérie, y compris les charges de travail traditionnelles et émergentes dans les domaines du HPC et de l'IA, de l'analyse de données, de la 5G/périphérie, de l'informatique en nuage, etc. Nos partenariats de longue date avec des acteurs technologiques de premier plan garantissent que nos nouveaux produits seront les plus avancés et qu'ils seront lancés avec de nouvelles plateformes partenaires. Nos systèmes incarnent la performance, la sécurité, l'évolutivité et la durabilité. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.gigacomputing.com/fr/ et inscrivez-vous à notre infolettre.

