Évidemment, une telle proposition transdimensionnelle n'aurait jamais se concrétiser sans la loyauté extraordinaire des amateurs et des développeurs du jeu. Indéniablement, leur zèle et leur enthousiasme expliquent pourquoi le jeu a fait l'objet d'autant de recommandations dans l'App Store et dans Google Play - et un cumul de téléchargements de plus de 38 millions. Comme si ce n'était pas suffisant, le jeu a également remporté le prix 2021 d'Innovation en jouabilité décerné par Sensor Tower pour la région Asie-Pacifique, un exploit bien mérité lorsqu'on considère l'imagination remarquable qui a poussé ses développeurs à s'associer avec des marques reconnues.

Maintenant que vous êtes renseignés sur l'arrivée de G.I. JOE dans Puzzles & Survival - rappelez-vous : savoir, c'est pouvoir -, ne ratez pas cette chance de sauver le monde au mois de mai. Dans l'intérim, n'oubliez pas de télécharger le jeu dès maintenant en entrant le code cadeau [PNSGIJOE].

Téléchargement : https://pse.is/gijoepns01eng

Page officielle des fans : https://www.facebook.com/PnS.37Games

G.I. JOE est une marque de commerce de Hasbro utilisée avec autorisation.

