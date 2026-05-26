GHGSat nomme Jean-Marc Nasr président indépendant du conseil d'administration

Les rôles de président et de chef de la direction seront désormais séparés, M. Nasr assumant la présidence du conseil d'administration

MONTRÉAL, le 26 mai 2026 /CNW/ - GHGSat, le leader mondial de la surveillance des émissions de gaz à effet de serre par satellite, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jean-Marc Nasr au poste de président indépendant du conseil d'administration (CA), avec effet immédiat. Dans ce cadre, le CA a séparé les fonctions de président et de chef de la direction. Stéphane Germain conserve son poste de chef de la direction.

Jean-Marc Nasr apporte près de quatre décennies d'expérience en leadership dans les domaines de la technologie spatiale, de l'observation de la Terre et des programmes spatiaux internationaux. Il a occupé le poste de vice-président exécutif et chef des systèmes spatiaux chez Airbus Defence and Space, où il supervisait l'un des plus importants portefeuilles spatiaux commerciaux et institutionnels au monde, comprenant des constellations de satellites, des programmes de lancement et des systèmes de renseignement gouvernementaux en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et ailleurs. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé le poste de vice-président principal, marketing & ventes pour la division Airbus Defence & Space en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Il a également été président et chef de la direction de Spot Image, où il a commercialisé les images de la constellation de satellites SPOT sur les marchés mondiaux. Diplômé de SUPÉLEC (ingénieur) et docteur en physique de l'Université de Paris, M. Nasr a été nommé Chevalier de la Légion d'honneur et Chevalier de l'Ordre national du Mérite.

Cette nouvelle structure de gouvernance reflète la trajectoire ascendante de GHGSat et l'engagement du CA à mettre en place une organisation pour soutenir la prochaine phase de développement de l'entreprise. La séparation des responsabilités permet à chaque dirigeant de concentrer ses efforts là où il peut avoir le plus grand impact : le président du CA assurant une surveillance indépendante et des conseils stratégiques, et le chef de la direction pilotant l'exécution et les opérations quotidiennes.

"Alors que GHGSat étend son rayonnement mondial, c'est le moment idéal pour mettre en place une structure de gouvernance alignée à nos ambitions," déclare Stéphane Germain, chef de la direction de GHGSat. "Avec plus de quarante ans dans le domaine spatial, Jean-Marc apporte une expertise inégalée dans le développement d'entreprises commerciales utilisant des technologies spatiales. J'ai hâte de travailler en partenariat avec lui alors que nous poursuivons la prochaine phase de croissance de GHGSat."

"GHGSat a bâti quelque chose de véritablement unique, la constellation de satellites la plus performante au monde pour la surveillance des gaz à effet de serre, à un moment où la demande de transparence en matière d'émissions n'a jamais été aussi grande," a déclaré Jean-Marc Nasr. "L'entreprise dispose d'une base exceptionnelle, et j'ai hâte de travailler aux côtés de Stéphane et du reste du CA pour soutenir l'équipe de direction dans le développement de cette activité et l'expansion de son impact mondial."

La séparation des rôles de président du CA et de chef de la direction reflète un principe de gouvernance largement adopté en Amérique du Nord, et particulièrement répandu parmi les entreprises canadiennes. Cette structure permet au chef de la direction de se concentrer sur la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise et sur la gestion des activités quotidiennes, tandis que le président dirige le CA dans ses responsabilités de surveillance indépendante et de gouvernance.

Stéphane Germain a fondé GHGSat en 2011 et occupe les postes de président du CA et de chef de la direction depuis la création de l'entreprise. Sous sa direction, GHGSat est passée à plus de 120 employés, a déployé 15 satellites capables de détecter les émissions de gaz à effet de serre, et a établi des partenariats avec les plus grandes entreprises mondiales des secteurs pétrolier, gazier et industriel.

À propos de GHGSat

GHGSat conçoit, développe et exploite une technologie satellitaire propriétaire pour fournir les données de surveillance des émissions de gaz à effet de serre les plus précises disponibles depuis l'espace. Fondée en 2011 et dont le siège social est à Montréal (Canada), GHGSat dessert des opérateurs industriels, des organismes de réglementation et des institutions financières qui cherchent à mesurer, surveiller et gérer leurs émissions avec précision. Sa constellation peut détecter les émissions de méthane et de gaz carbonique provenant de petites sources tels que des puits gaz naturel, une capacité inégalée par toute autre constellation, commerciale ou gouvernementale.

SOURCE GHGSAT INC

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