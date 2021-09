GGaide est une initiative de Techaide appuyée par Behaviour Interactif, Eidos-Montréal, Frima, Gameloft Montréal, La Guilde du jeu vidéo du Québec, Legion Labs, Ludia Games et Square Enix Montréal.



L'événement présentera des groupes d'expert.e.s et des conférences sur l'avenir du jeu dont la création de jeux pour un public féminin, une vente aux enchères silencieuse et plus encore.

Billets en vente maintenant

MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW/ - Les artisans et artisanes des studios de jeu vidéo au Québec partagent le désir de redonner à la communauté. Le 30 septembre 2021, des studios de toute la province s'associeront pour la première édition de GGaide, une conférence virtuelle d'une durée d'une journée comprenant des groupes d'expert.e.s et des conférences sur l'avenir du jeu. Tous les profits de l'événement seront versés à Centraide du Grand Montréal , une organisation qui recueille et investit des fonds locaux pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Où: Événement virtuel

Quand: Le 30 septembre, de 9 h à 17 h (heure de l'Est)

Comment: Les billets sont au coût de 50 $ et peuvent être achetés ici .

À noter que notre partenaire Red Barrels doublera les dons, jusqu'à concurrence de 7 000$.

Toutes les conférences seront proposées avec une interprétation simultanée en français et/ou en anglais.

Au programme

Conversations inspirantes avec des femmes de l'industrie du jeu vidéo

Next Lev'Elles, un événement créé l'an passé par Gameloft Montréal, Ludia Games et Square Enix Montréal pour amplifier la voix des femmes dans l'industrie du jeu vidéo, est fier de s'associer à GGaide.

Animée par la journaliste, analyste et animatrice de balado Amanda Farough, la conférence Next Lev'Elles 2 réunit deux interventions. D'abord un discours de Jenny McBean, directrice de recherche pour l'étude annuelle de Bryter sur les joueuses, puis un panel de femmes leaders inspirantes du secteur montréalais du jeu mobile qui partageront leurs idées sur la création de jeux pour un public féminin.

Un panel d'expert.e.s sur l'avenir de la technologie du jeu vidéo

Les panélistes de GGaide exploreront ce qui attend l'industrie du jeu vidéo en discutant de sujets technologiques chauds comme les jeux en cloud, le contenu généré par les utilisateurs.trices et les opérations en direct.

Des experts provenant de Behaviour Interactif, Bethesda, EA, Eidos-Sherbrooke, Frima Studio, Haven Studios, Legion Labs, Square Enix Montréal, Turbulent, Ubisoft Montréal et Unity Montréal partageront également leurs connaissances, pour soutenir une bonne cause.

Conférenciers vedettes

GGaide débutera par une conférence de Marc Petit, vice-président d'Unreal Engine et directeur général d'Epic Games. André Gauthier, chef de studio à Unity Montréal, sera conférencier vedette en après-midi.

Vente aux enchères silencieuse

GGaide inclut également une vente aux enchères silencieuse qui ouvrira le 21 septembre, pour recueillir des fonds supplémentaires pour Centraide du Grand Montréal.

À propos de Techaide

Techaide est un collectif local créé pour inspirer l'écosystème technologique de Montréal à se réunir pour redonner à notre communauté locale. Techaide unit des personnes de divers horizons et récits de vie ayant l'objectif commun de recueillir des fonds, de mobiliser des ressources et d'encourager des approches novatrices pour aider à éliminer les inégalités sociales. Ils croient que tou.te.s les habitant.e.s du Grand Montréal devraient avoir la possibilité de s'épanouir.

