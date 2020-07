VAUGHAN, ON, le 9 juill. 2020 /CNW/ - Le conseil d'administration de GFL Environmental Inc. (NYSE : GFL) (TSX : GFL) (« GFL » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir déclaré un dividende en espèces de 0,01 $ US pour chaque action à droit de vote subalterne et chaque action à droit de vote multiple de la Société en circulation pour le deuxième trimestre de 2020.

Le dividende en espèces sera versé le 31 juillet 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 20 juillet 2020. La Société a désigné ce dividende comme étant un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

À propos de GFL

Établie à Vaughan, en Ontario, GFL est la quatrième société de services environnementaux diversifiés en importance en Amérique du Nord. Elle offre une gamme complète de services de gestion de déchets solides non dangereux, de services d'infrastructure et d'assainissement des sols et de services de gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées partout au Canada et dans 23 États américains. Forte d'un effectif de plus de 13 000 employés au sein de son organisation, GFL offre sa vaste gamme de services environnementaux à plus de 135 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 4 millions de ménages.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » et, par conséquent, les résultats à venir ne peuvent être garantis. Comme elles portent sur l'avenir, les déclarations prospectives sont exposées à des incertitudes, à des risques et à une évolution de la situation qui pourraient différer considérablement de ce qu'elles envisagent. GFL se dégage de toute obligation de les mettre à jour publiquement, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'y oblige. La déclaration, le moment, le montant et le versement de dividendes futurs demeurent à la seule discrétion du conseil d'administration de GFL.

Pour plus de renseignements, communiquer avec : Patrick Dovigi, fondateur et chef de la direction, au 1 905 326-0101 ou par courriel, au [email protected]

