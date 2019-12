GFL Environmental Inc. annonce la fixation du prix d'un placement privé de billets garantis de premier rang et de billets non garantis de premier rang

VAUGHAN, ON, le 10 déc. 2019 /CNW/ - GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé avoir fixé le prix de son placement privé, annoncé précédemment, de billets garantis de premier rang à 5,125 % échéant en 2026 d'un capital global de 500 millions de dollars américains (les « billets garantis ») et de billets non garantis de premier rang à 7,000 % échéant en 2026 d'un capital global de 275 millions de dollars américains (les « billets non garantis », désignés, collectivement avec les billets garantis, les « billets ») dans le cadre d'une opération qui a été sursouscrite. GFL a déjà émis un capital global de 400 millions de dollars américains de ses billets non garantis de premier rang à 7,000 % échéant en 2026 (les « billets non garantis existants »). Les billets non garantis seront considérés comme des « billets supplémentaires » aux termes de l'acte les régissant et formeront une seule et même série avec les billets non garantis existants aux termes de cet acte. Outre les billets, GFL s'attend à réunir au moins 300 millions de dollars par l'émission de titres de capitaux propres à des actionnaires existants de GFL (le « financement par capitaux propres »). La clôture du financement par capitaux propres et celle du placement de billets ne dépendent pas l'une de l'autre.

GFL entend affecter le produit net tiré du placement des billets (le « placement de billets ») et du financement par capitaux propres : (i) au financement de certaines acquisitions, y compris une acquisition qui est en cours; (ii) au remboursement de l'encours de sa facilité de crédit renouvelable; (iii) au paiement des frais connexes; (iv) aux besoins généraux de l'entreprise.

Les billets offerts par GFL dans le cadre du placement de billets et les titres visés par le financement par capitaux propres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, à moins d'être inscrits ou de faire l'objet d'une dispense d'inscription applicable. Les billets et les titres visés par le financement par capitaux propres sont offerts uniquement à des acheteurs institutionnels admissibles (qualified institutional buyers) selon la Rule 144A et à l'extérieur des États-Unis conformément au Regulation S pris en application de la Loi de 1933. Au Canada, les billets seront offerts et vendus dans le cadre d'un placement privé dans certaines provinces.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente là où elle serait illégale.

À propos de GFL

Établie à Vaughan, en Ontario, GFL est la quatrième société de services environnementaux diversifiés en importance en Amérique du Nord. Elle offre une gamme complète de services de gestion de déchets solides non dangereux, de services d'infrastructure et d'assainissement des sols et de services de gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées partout au Canada et dans 23 États américains. Forte d'un effectif de plus de 11 000 employés au sein de son organisation, GFL offre sa vaste gamme de services environnementaux à plus de 135 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 4 millions de ménages.

Information prospective

Le présent communiqué pourrait renfermer de l'information prospective concernant notamment le potentiel d'un placement et d'une émission des billets par GFL et des titres visés par le financement par capitaux propres et l'emploi du produit qui en est tiré. Cette information prospective est fondée sur certaines hypothèses et analyses faites par GFL à la lumière de son expérience et de sa perception de la situation actuelle et de l'évolution prévue ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle estime appropriés dans les circonstances. Comme les déclarations prospectives portent sur l'avenir, elles sont exposées à des incertitudes, à des risques et à des circonstances qui pourraient différer considérablement de ce qu'elles envisagent. Ces déclarations prospectives ne sont ni des énoncés de faits historiques, ni des garanties ou des assurances du rendement futur. Les résultats de GFL, sa performance ou ses réalisations seront tributaires de la conjoncture du marché et d'un certain nombre de risques et incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de GFL. D'autres facteurs qui pourraient avoir une incidence importante sur l'information prospective sont présentés dans les facteurs de risque qui sont décrits en détail dans les documents de placement que GFL a rédigés et remis dans le cadre du placement de billets et du financement par capitaux propres. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué valent uniquement à la date des présentes. GFL se dégage de toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement par suite de nouveaux renseignements, de développements futurs ou autrement, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'y oblige.

SOURCE GFL Environmental Inc.

Renseignements: Patrick Dovigi, Fondateur, président et chef de la direction, +1 905 326-0101, pdovigi@gflenv.com

Related Links

http://www.gflenv.com