GFL dépose une déclaration d'inscription et un prospectus provisoire à l'occasion de son premier appel public à l'épargne

TORONTO, le 19 juill. 2019 /CNW/ - GFL Environmental Inc. (désignée, avec GFL Environmental Holdings Inc., « GFL ») a annoncé aujourd'hui avoir déposé une déclaration d'inscription sur formulaire F‑1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis (la « SEC ») et un prospectus de base - RFPV provisoire auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada (les « autorités de réglementation canadiennes ») à l'occasion d'un projet de premier appel public à l'épargne (un « PAPE ») visant des actions à droit de vote subalterne, qui serait réalisé simultanément aux États‑Unis et au Canada. Le nombre d'actions et la fourchette des prix auxquels elles seront offertes n'ont pas encore été établis.

La déclaration d'inscription portant sur le projet de PAPE a été déposée auprès de la SEC, mais n'a pas encore pris effet. Le prospectus de base ‑ RFPV provisoire contient de l'information importante au sujet des actions à droit de vote subalterne; il est encore susceptible d'être complété ou modifié. Les titres ne peuvent pas être vendus et aucune offre d'achat ne peut être acceptée tant que la déclaration d'inscription ne sera pas entrée en vigueur et que le prospectus de base ‑ RFPV provisoire n'aura pas été visé par les autorités de réglementation canadiennes.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de GFL, pas plus qu'il ne constitue une offre, une sollicitation ou une vente de ces titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.

À propos de GFL

Établie à Vaughan, en Ontario, GFL est la quatrième société de services environnementaux diversifiés en importance en Amérique du Nord. Elle offre une gamme complète de services de gestion de déchets solides non dangereux, de services d'infrastructure et d'assainissement des sols et de services de gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées partout au Canada et dans 23 États américains. Forte d'un effectif de plus de 9 500 employés dans toute son organisation, GFL offre sa vaste gamme de services environnementaux à plus de 135 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 4 millions de ménages.

SOURCE GFL Environmental Inc.

Renseignements: veuillez communiquer avec : Patrick Dovigi, Fondateur et chef de la direction, +1 905 326‑0101, pdovigi@gflenv.com

Related Links

http://www.gflenv.com