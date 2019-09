GFL annonce l'acquisition de Windsor Disposal Services

TORONTO, le 5 sept. 2019 /CNW/ - GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition du groupe de sociétés Windsor Disposal Services (« WDS »).

Fondée en 1986, WDS est un fournisseur de solutions de gestion de déchets solides de premier plan dans la ville de Windsor et dans les collectivités avoisinantes, et répond aux besoins de clients résidentiels, commerciaux, industriels et municipaux.

« Depuis plus de 30 ans, WDS est une entreprise familiale de confiance qui offre des services de gestion des déchets solides à ses clients résidentiels, commerciaux, industriels et municipaux. L'acquisition de WDS permet à GFL d'étendre sa présence dans la région de Windsor et complète nos capacités existantes dans le sud-ouest de l'Ontario », a déclaré Patrick Dovigi, fondateur et chef de la direction de GFL. « Nous sommes ravis d'accueillir les employés et l'équipe de direction de WDS, dirigés par Vince Moceri, dans l'équipe de GFL, et de continuer à offrir à nos clients des solutions environnementales durables.

À propos de GFL Environmental Inc.

Établie à Vaughan, en Ontario, GFL est la quatrième société de services environnementaux diversifiés en importance en Amérique du Nord. Elle offre une gamme complète de services de gestion de déchets solides non dangereux, de services d'infrastructure et d'assainissement des sols et de services de gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées partout au Canada et dans 23 États américains. Forte d'un effectif de plus de 10 000 employés au sein de son organisation, GFL offre sa vaste gamme de services environnementaux à plus de 135 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 4 millions de ménages.

Information prospective

Le présent communiqué pourrait renfermer de l'information prospective concernant notamment l'intégration des activités de gestion de déchets solides de WDS aux activités existantes de GFL ainsi que la complémentarité stratégique de celles-ci, les avantages de l'acquisition, le rendement de GFL et les services offerts par GFL après l'acquisition. Cette information prospective est fondée sur certaines hypothèses et analyses faites par GFL à la lumière de son expérience et de sa perception de la situation actuelle et de l'évolution prévue ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle estime appropriés dans les circonstances. Toutefois, les résultats de GFL, sa performance ou ses réalisations seront tributaires de la conjoncture du marché et d'un certain nombre de risques et incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de GFL.

Patrick Dovigi, Fondateur et chef de la direction

