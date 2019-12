GFL acquerra County Waste of Virginia

VAUGHAN, ON, le 10 déc. 2019 /CNW/ - GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une convention définitive en vue d'acquérir County Waste of Virginia, LLC et ses filiales (collectivement, « County Waste »). L'opération, censée clore en janvier 2020, est assujettie à l'obtention des approbations habituelles des autorités de réglementation, notamment celle prévue par la Hart-Scott-Rodino Act.

County Waste offre des services de gestion des déchets solides, notamment la collecte, le transport, le transfert, le recyclage et l'élimination de déchets solides non dangereux pour des clients municipaux, résidentiels, commerciaux et industriels en Virginie et dans l'est de la Pennsylvanie. Les activités de collecte et de transport de County Waste ont recours à un parc de plus de 410 camions qui desservent plus de 410 000 clients résidentiels et 19 000 clients commerciaux. County Waste est propriétaire de six stations de transfert et d'une installation de récupération de matériaux, et elle exploite un site d'enfouissement à Troutville, en Virginie.

« L'ajout des activités de County Waste aux activités de gestion des déchets solides existantes de GFL nous permet d'étendre notre présence dans l'est des États-Unis vers d'autres marchés, a déclaré Patrick Dovigi, fondateur et chef de la direction de GFL. L'équipe de direction de County Waste, menée par Scott Earl, apporte à GFL plus de 50 ans d'expérience dans le secteur. Sous la direction de Scott, County Waste a fait croître ses produits d'exploitation pour les faire passer à plus de 180 millions de dollars américains. Nous sommes enthousiasmés à l'idée d'accueillir Scott au sein de GFL en tant qu'employé et actionnaire et sommes impatients de voir Scott et les autres employés de County Waste se joindre à l'équipe de GFL. »

À propos de GFL Environmental Inc.

Établie à Vaughan, en Ontario, GFL est la quatrième société de services environnementaux diversifiés en importance en Amérique du Nord. Elle offre une gamme complète de services de gestion de déchets solides non dangereux, de services d'infrastructure et d'assainissement des sols et de services de gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées partout au Canada et dans 23 États américains. Forte d'un effectif de plus de 11 000 employés au sein de son organisation, GFL offre sa vaste gamme de services environnementaux à plus de 135 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 4 millions de ménages.

Information prospective

Le présent communiqué pourrait renfermer de l'information prospective concernant notamment l'acquisition proposée, l'intégration de County Waste aux activités existantes de GFL ainsi que la complémentarité stratégique de celles-ci, les avantages de l'acquisition, y compris les occasions de ventes croisées et la croissance future, le rendement de GFL et les services offerts par GFL après l'acquisition. Cette information prospective est fondée sur certaines hypothèses et analyses faites par GFL à la lumière de son expérience et de sa perception de la situation actuelle et de l'évolution prévue ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle estime appropriés dans les circonstances. Comme les déclarations prospectives portent sur l'avenir, elles sont exposées à des incertitudes, à des risques et à des circonstances qui pourraient différer considérablement de ce qu'elles envisagent. Ces déclarations prospectives ne sont ni des énoncés de faits historiques, ni des garanties ou des assurances du rendement futur. Les résultats de GFL, sa performance ou ses réalisations seront tributaires de la conjoncture du marché et d'un certain nombre de risques et incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de GFL. GFL se dégage de toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement par suite de nouveaux renseignements, de développements futurs ou autrement, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'y oblige.

SOURCE GFL Environmental Inc.

Renseignements: Renseignements additionnels : Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez communiquer avec : Patrick Dovigi, Fondateur et chef de la direction, +1 905 326 0101, pdovigi@gflenv.com

