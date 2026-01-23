La consolidation stratégique renforce l'habilitation des partenaires et accélère la croissance aux États-Unis et au Canada.

AUSTIN, Texas, le 23 janvier 2026 /CNW/ - GFI Software , un acteur majeur mondial des solutions de sécurité et de communication fondées sur l'intelligence artificielle pour les petites et moyennes entreprises (PME), a annoncé aujourd'hui la consolidation de sa distribution nord-américaine sous la direction de Zebra Systems LLC (Zebra Systems). À compter du 21 avril 2026, Zebra Systems agira à titre de principal partenaire de distribution de GFI aux États-Unis et au Canada.

Cette décision reflète l'engagement de GFI à simplifier sa stratégie de canaux et à investir dans un renforcement de l'habilitation des partenaires. Zebra Systems possède une expertise approfondie dans les produits GFI, une équipe spécialisée en Amérique du Nord et une expérience éprouvée en matière de succès de revendeur.

Depuis plus de 15 ans, l'exploitation européenne de Zebra Systems est le distributeur le plus performant de GFI dans toutes les régions géographiques. Cette excellence constante a amené Eric Vaughan, PDG de GFI, à rencontrer Zdenek Binek, PDG de Zebra, il y a deux ans, pour encourager l'expansion sur le marché américain.

« Zebra est le meilleur distributeur de GFI à l'échelle mondiale depuis des années », a déclaré M. Vaughan. « Quand j'ai rencontré Zdenek, je lui ai dit que le marché nord-américain avait besoin de ce qu'ils avaient construit en Europe, avec la même approche axée sur les partenaires et techniquement compétente. Ils ont investi dans une équipe américaine et ont apporté cette même expertise ici. Cette consolidation est la suite logique. »

Renforcer l'expérience du partenaire

Les revendeurs qui travaillent avec Zebra Systems bénéficieront d'un magasin en ligne spécialement conçu pour simplifier les commandes, offrir un soutien technique et commercial pratique par des spécialistes de GFI et des programmes de formation conçus pour aider les partenaires à faire croître leur entreprise. Zebra Systems a été reconnue par GFI Software comme l'un des partenaires les plus performants en matière de croissance et lauréate du prix de l'innovation en 2025.

« Nous sommes déterminés à être le moteur de croissance des partenaires de GFI en Amérique du Nord », a déclaré Paul Trefonas, vice-président des ventes de GFI en Amérique du Nord chez Zebra Systems. « Notre équipe possède une vaste expérience de ces produits et nous investissons dans les ressources et le soutien dont les revendeurs ont besoin pour réussir. »

L'accord de distribution de GFI avec Climb Channel Solutions prendra fin le 21 avril 2026. « Nous sommes reconnaissants du partenariat passé de Climb et de ses efforts pour soutenir notre communauté de revendeurs », a déclaré M. Vaughan.

Les revendeurs qui travaillent actuellement avec Climb sont invités à communiquer avec Zebra Systems pour assurer la continuité du service. Les abonnements et les licences du moment seront aisément transférés et l'équipe de Zebra Systems est prête à soutenir l'intégration.

À propos de GFI Software

GFI Software fournit des solutions de sécurité et de communication basées sur l'IA pour les petites et moyennes entreprises. La plateforme de GFI GFI AppManager AI offre une gestion informatique basée sur le cloud avec All Customers, All Products, One Single Screen™. Les produits GFI Software sont disponibles auprès de milliers de partenaires dédiés dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez https://gfi.ai .

À propos de Zebra Systems LLC

Zebra Systems LLC North America offre des solutions informatiques personnalisées grâce à des alliances technologiques stratégiques et à une vaste gamme de services. Avec plus de 15 ans d'expérience en tant que principal distributeur européen de GFI Software, Zebra Systems s'est étendue sur le marché américain en 2024 pour apporter cette même expertise à ses partenaires nord-américains. L'accent mis par l'entreprise sur le succès de ses clients, l'amélioration continue et l'expertise technique positionne Zebra Systems comme un distributeur de premier plan sur le marché nord-américain.

Demandes de renseignements sur la transition : [email protected] ou [email protected]

Pour les demandes des médias : [email protected]

Pour les demandes commerciales : [email protected]

Suivez le GFI : LinkedIn | X

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1888529/GFI_Software_Logo_Logo.jpg

SOURCE GFI USA, LLC