« Le partenariat entre ChemPoint et Gett Products est idéal, car les deux sociétés sont axées sur l'accélération de la croissance et le bouleversement d'une industrie qui stagne », soutient Rick Hoener, directeur général mondial à ChemPoint. « En utilisant une technologie innovante et en mettant l'accent sur la modernisation numérique, nous prévoyons transformer la stratégie de commercialisation et révolutionner l'engagement de la clientèle. Notre équipe est incroyablement fière d'élargir notre portefeuille de fournitures de consommation spécialisées et d'offrir le meilleur service qui soit ainsi qu'une chaîne d'approvisionnement dédiée pour ce marché. »

Evan Gettinger, cofondateur de Gett™ Products, déclare : « Notre objectif est de nous adresser à la nouvelle génération de nettoyeurs professionnels du monde entier, passionnés par le nettoyage et les espaces immaculés, et de l'atteindre plus rapidement. Pour ce faire, nous devions trouver un partenaire suffisamment agile pour intégrer des modèles de distribution éprouvés à des techniques modernes de marketing ainsi qu'à l'analyse de données. ChemPoint a la même vision que nous et dispose d'une combinaison unique de capacités pour concrétiser le tout. »

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE : UNVR) est un distributeur mondial de premier plan qui se spécialise dans les ingrédients et les produits chimiques et représente un portefeuille vedette des plus importants producteurs de la planète. Disposant du plus vaste parc de transport privé de l'industrie, de la plus grande force de vente de l'Amérique du Nord, d'un savoir-faire logistique inégalé, d'une connaissance approfondie du marché et de la réglementation, d'une capacité de développement de recettes et de préparations de calibre mondial, et aussi d'outils numériques de premier plan, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions personnalisées et des services à valeur ajoutée à un vaste éventail de secteurs, de marchés et d'applications. Univar Solutions est déterminée à aider ses clients et ses fournisseurs à innover et à croître mutuellement. Apprenez-en plus à l'adresse UnivarSolutions.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations à l'égard d'événements futurs et de nos intentions, hypothèses, attentes et prévisions pour l'avenir, lesquelles sont des « déclarations prospectives » au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933 et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des hypothèses. Ces facteurs et incertitudes sont abordés en détail dans les documents que la Société a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Parmi les facteurs pouvant avoir une incidence sur les déclarations prospectives, mentionnons de façon non limitative : la répartition géographique ultime de la pandémie de COVID-19; la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19; les mesures mises en place par les autorités gouvernementales pour contrer ou autrement atténuer les impacts de la pandémie de COVID-19; les impacts négatifs potentiels de la COVID-19 sur l'économie mondiale et sur nos clients et fournisseurs; l'incidence globale de la pandémie de COVID-19 sur nos activités commerciales, nos résultats d'exploitation et notre condition financière; d'autres fluctuations des conditions économiques générales, notamment la production industrielle et la demande de nos clients; des changements importants aux stratégies d'affaires de nos producteurs ou aux opérations de nos clients; des pressions concurrentielles accrues, y compris en raison de la consolidation d'un concurrent; des changements importants sur les plans des prix, de la demande ou de la disponibilité des produits chimiques; notre niveau d'endettement, les restrictions imposées par nos instruments de créance, et notre capacité à obtenir du financement supplémentaire lorsque nécessaire; les lois et les règlements auxquels nous sommes assujettis, y compris l'ensemble de la législation visant l'environnement, la santé et la sécurité; notre incapacité à intégrer les activités commerciales et les systèmes des sociétés que nous acquérons, y compris Nexeo Solutions, Inc., ou à réaliser les bénéfices anticipés par de telles acquisitions; les perturbations commerciales potentielles et les failles de sécurité, dont les incidents liés à la cybersécurité; une incapacité à obtenir un fonds de roulement suffisant; des hausses des coûts de transport et de carburant et des changements aux relations qui nous unissent aux fournisseurs tiers; des accidents, des lacunes en matière de sécurité, des dommages environnementaux, la qualité du produit, des rappels ou des problèmes portant sur la responsabilité; des échecs majeurs ou systémiques affectant la livraison et touchant notre réseau de distribution ou les produits que nous offrons; les risques opérationnels contre lesquels nous ne sommes pas adéquatement assurés; des litiges en cours ou d'autres risques de nature juridique ou légale; les défis associés aux opérations internationales; l'exposition aux fluctuations de taux d'intérêt et de devises; l'insuffisance potentielle du fonds commercial; les responsabilités découlant des acquisitions, des coentreprises et des placements stratégiques; les événements négatifs affectant nos régimes de retraite et les régimes de retraite interentreprises; les conflits de travail associés à la fraction syndiquée de notre main-d'œuvre; et d'autres facteurs décrits dans les documents que la Société a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous avisons les lecteurs que l'information prospective présentée dans ce communiqué de presse n'est pas un gage des résultats ou des événements futurs, et que les résultats ou les événements réels peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives indiquées dans ce communiqué de presse. De plus, ces déclarations prospectives sont généralement désignées par des termes prospectifs, tels que « peut », « prévoit », « cherche », « fera », « croit », « s'attend à », « estime », « escompte », « est d'avis que » ou « continue » et autres expressions similaires, qu'elles soient positives ou négatives. Toute information prospective contenue dans les présentes est établie uniquement en date de ce communiqué de presse et la Société n'assume aucune obligation quelconque de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter des changements dans les hypothèses, l'occurrence de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217088/Gett_ChemPoint.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

SOURCE Univar Solutions Inc.

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Relations avec les investisseurs, Heather Kos, +1 844-632-1060, [email protected]; Relations avec les médias, Dwayne Roark, +1 331-777-6031, [email protected], http://www.univarsolutions.com

Liens connexes

http://www.univarsolutions.com