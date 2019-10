Getac annonce un partenariat avec pureLiFi pour le lancement d'appareils LiFi tout-terrain

Getac est à l'avant-garde de l'exploration du potentiel de la technologie sans fil de nouvelle génération destinée aux appareils tout-terrain

IRVINE, Californie, 29 octobre 2019 /CNW/ - Getac, l'un des principaux fabricants de tablettes et d'ordinateurs tout-terrain pour les secteurs militaire, automobile et industriel, a annoncé sa collaboration avec pureLiFi, le premier fournisseur de technologie LiFi au monde, pour l'évaluation des technologies de conception de futurs appareils sans fil.

La technologie LiFi permet la transmission à haute vitesse de données par l'intermédiaire de la lumière (plutôt que les ondes radio) grâce à de petits ajustements d'intensité. Il en résulte une connexion Internet haut débit plus sécurisée, fiable et capable de fournir une bande passante allant bien au-delà des capacités des communications sans fil conventionnelles telles que le Wi-Fi.

La sécurité, la sûreté et la fiabilité sont essentielles aux opérations des clients des secteurs militaire, automobile et industriel. Getac veille à utiliser les dernières technologies pour fournir à ses clients des solutions permettant de surmonter les défis, et de préserver et d'améliorer la productivité. La technologie LiFi est plus sécurisée et pratiquement dénuée d'interférences contrairement aux autres solutions sans fil. Grâce à la technologie LiFi, les clients de Getac peuvent bénéficier de la sécurité et de la fiabilité d'un réseau câblé en plus de la flexibilité d'une solution sans fil.

« Le partenariat entre Getac et pureLiFi fera de nous l'un des pionniers du secteur des appareils tout-terrain à exploiter le potentiel de la connectivité de nouvelle génération et renforcera ainsi notre engagement envers nos clients opérant dans des environnements extrêmes et difficiles. », a déclaré Amanda Ward, directrice des produits et solutions Getac pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, « Nous sommes impatients d'exploiter le potentiel de cette technologie hautement innovante afin de fournir à nos clients des produits sécurisés et fiables qui amélioreront encore la productivité et la sécurité sur leur lieu de travail. »

« En 2019, pureLiFi a dévoilé des composants destinés à être intégrés à des appareils mobiles, conformément à sa stratégie consistant à intégrer la technologie LiFi à chaque appareil et chaque source de lumière. », a déclaré Nikola Serafimovski, vice-président de la normalisation et du développement commercial de pureLiFi, « En tant que principal fournisseur d'appareils tout-terrain dans des secteurs clés pouvant tirer un avantage considérable de la technologue LiFi, Getac incarne cette stratégie. Il sera le premier fabricant d'appareils à intégrer la technologie LiFi à sa feuille de route produit et à offrir à ses clients une sécurité, une fiabilité et une bande passante inégalées. »

Getac continuera d'étudier la technologie aux côtés de ses clients afin d'identifier les meilleurs cas d'utilisation pour leurs industries principales en vue de l'intégration de la technologie LiFi à de futurs appareils du portefeuille de Getac. Bientôt, les clients de Getac auront accès à une technologie capable de fournir des données, une bande passante et une sécurité sans précédent.

À propos de Getac

Getac Technology Corporation, une filiale clé du groupe d'entreprises MiTAC-Synnex (chiffre d'affaires annuel de 38 milliards de dollars américains en 2018), a été créée en 1989 en tant que coentreprise avec GE Aerospace pour la fourniture de produits électroniques de défense. Les opérations de Getac couvrent les ordinateurs portables tout-terrain, les tablettes PC tout-terrain et les solutions vidéo mobiles pour les clients des secteurs militaire, de la sécurité publique, des services publics, industriel, du transport, de l'automobile et de la logistique. Les capacités de Getac en matière de R et D lui permettent de fournir des solutions d'ingénierie à haut niveau de personnalisation et d'intégration matérielle/logicielle intégrale. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site : http://www.getac.com

À propos de pureLiFi

Créée en 2012 par le Pr Harald Haas et le Dr Mostafa Afgani, pureLiFi est une société́ de communication basée sur l'utilisation de la lumière. Émanation de l'Université d'Édimbourg, elle se concentre sur la création de pièces d'origine, y compris des alimentations et des récepteurs Li-Fi.

pureLiFi est une société chef de file sur le marché mondial de la technologie LiFi créée en réponse à la croissance exponentielle de la demande mondiale en bande passante sans fil. pureLiFi a élargi sa clientèle internationale dans le monde entier grâce à des partenariats internationaux avec des organisations telles que Cisco, Wipro et O2 Telefonica.

Plus de renseignements sur les capacités LiFi et Gigabit LiFi sont disponibles sur le site web de pureLiFi http://www.pureLiFi.com

