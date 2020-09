Cette nouvelle collaboration permettra aux investisseurs canadiens de profiter de l'approche adaptative de GQG Partners en matière d'investissement axé sur la qualité, et bonifiera ainsi la plateforme de solutions de placement indépendantes de Bridgehouse



TORONTO, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse) et GQG Partners LLC (GQG Partners) ont annoncé une nouvelle collaboration en vertu de laquelle Bridgehouse commencera à proposer les fonds communs de GQG Partners en exclusivité aux investisseurs canadiens. Aujourd'hui, Bridgehouse lance deux nouveaux fonds : Fonds d'actions mondiales de qualité GQG Partners et Fonds d'actions internationales de qualité GQG Partners. Comptant plus de 50 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion, GQG Partners s'appuie sur une approche adaptative pour dénicher des entreprises de qualité à prix raisonnable, dans le cadre de ses quatre stratégies de placement en actions à position longue seulement (actions mondiales, actions internationales, actions des marchés émergents et actions américaines). GQG Partners est une société de gestion de placements détenue majoritairement par ses employés, qui a été cofondée en 2016 par Rajiv Jain, un investisseur de renom. Avant de fonder GQG Partners, M. Jain était co-chef de la direction, directeur des placements et chef du marché des actions pour Vontobel Asset Management, où il a œuvré pendant plus de 25 ans.

« Les conseillers et les investisseurs cherchent des solutions d'avenir dans le marché actuel, frappé par l'incertitude, pour veiller à ce que leurs portefeuilles demeurent complets et continuent d'être en bonne position pour atteindre leurs objectifs. Rajiv Jain et son équipe chez GQG Partners sont parvenus à faire croître les fonds des investisseurs en générant des rendements ajustés en fonction du risque exceptionnels dans divers environnements de marché. C'est d'un leadership comme celui-là dont les investisseurs ont besoin en ce moment », indique Carol Lynde, présidente et chef de la direction de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse. « Les investisseurs canadiens souhaitent avoir des options variées lorsque vient le temps de placer leur argent durement gagné, et nous sommes déterminés à leur offrir ce choix. L'intégration des produits de GQG Partners à notre plateforme permettra d'étoffer notre offre actuelle de solutions de placement - déjà robuste - par l'ajout de quatre gestionnaires indépendants. »

« La plateforme complète de Bridgehouse permettra à GQG Partners de joindre un bassin d'investisseurs plus important au Canada. En retour, nous croyons que notre approche distinctive et durable en matière de qualité et notre expérience d'adaptation à diverses conditions de marché profiteront à Bridgehouse », explique Rajiv Jain, cofondateur, président et directeur des placements de GQG Partners. « Dans notre domaine, il est primordial de protéger et de faire croître le capital, tout en répondant aux attentes des clients. »

À propos de GQG Partners :

GQG Partners est une société de gestion de portefeuille indépendante dont le siège est situé en Floride, et dont les stratégies de placement visent principalement le marché mondial et les marchés émergents. Rajiv Jain a cofondé la société en juin 2016, après son départ de Vontobel Asset Management, où il a exercé les rôles de co-chef de la direction, de directeur des placements et de chef du marché des actions pendant de nombreuses années. GQG Partners a connu une importante croissance depuis sa création, gérant désormais plus de 50 milliards de dollars américains d'actifs en gestion conseillée et en gestion discrétionnaire à l'échelle mondiale (au 31 juillet 2020). GQG Partners se concentre sur l'identification d'actions à prix raisonnable qui présentent des caractéristiques de qualité durables en vue d'une appréciation du capital à long terme. GQG Partners s'appuie sur une équipe d'analystes diversifiée et non conventionnelle pour remettre en question les projections à court terme et l'approche rétrospective qui semblent dominer les discussions sur les marchés. Depuis sa fondation en 2016, GQG Partners a entrepris de devenir la référence du secteur en matière d'alignement, autant avec les investisseurs qu'avec ses associés et leurs communautés respectives.

Pour obtenir plus de détails, veuillez visiter gqgpartners.com et suivre GQG Partners sur LinkedIn.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, le nom commercial de Les Associés en Placement Brandes et Cie, est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de placements possédant une solide expérience institutionnelle, dont : Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), inc., Morningstar Associates inc. et Sionna Investment Managers inc. Par l'intermédiaire des conseillers, nous souhaitons aider les épargnants canadiens à bâtir leur patrimoine à long terme en se fondant sur des principes d'investissement éprouvés. Bridgehouse conçoit des produits et des outils à valeur ajoutée, en plus de proposer des activités de formation donnant droit à des crédits pour la formation continue, afin d'aider les conseillers à nouer des relations durables avec leurs clients et à maximiser les avantages de la relation de services-conseils financiers. Notre objectif ultime est d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Pour en savoir plus sur Bridgehouse, visitez bridgehousecanada.com et suivez-nous sur LinkedIn.

La société Les Associés En Placement Brandes et Cie, faisant affaires sous le nom Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse sont offerts uniquement par l'intermédiaire de courtiers inscrits, et non par Bridgehouse. Des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans des organismes de placement collectif. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas forcément une indication du rendement futur.

Ce communiqué est publié à titre informatif seulement.

