Création d'un nouveau poste pour améliorer les capacités de placements alternatifs à l'intention de la clientèle fortunée

WELLESLEY, Mass., le 21 sept. 2023 /CNW/ - Gestion SLC, gestionnaire d'actifs institutionnels à revenu fixe et d'actifs alternatifs dont l'actif géré s'élève à 273 milliards de dollars américains (361 milliards de dollars canadiens), a le plaisir d'annoncer que Michael Schnitman a été nommé au poste de directeur général principal, clientèle fortunée, Gestion SLC, à effet immédiat.

Dans ces fonctions nouvellement créées, M. Schnitman sera responsable des activités de Gestion SLC liées à la clientèle fortunée en collaboration avec la branche américaine de distribution aux particuliers de la société, Advisors Asset Management (AAM), et l'ensemble des sociétés du groupe Gestion SLC (BGO, Crescent Capital et InfraRed Capital Partners), pour offrir sa gamme de capacités de placements alternatifs aux investisseurs individuels.

« Je suis très heureux d'accueillir Michael à Gestion SLC, a indiqué Steve Peacher, président de Gestion SLC. Le segment de la clientèle fortunée est la prochaine frontière - c'est un secteur vaste et en pleine croissance, et la demande pour des produits alternatifs est de plus en plus forte. Cette nomination nous permet de continuer à exploiter stratégiquement ce segment de marché en croissance, en établissant une plateforme mondiale qui met en valeur les capacités de placements alternatifs de Gestion SLC sur le marché de la clientèle fortunée. »

Tout au long de sa carrière, M. Schnitman a supervisé une multitude d'opérations variées en gestion de placement. Plus récemment, il a établi et dirigé la division des placements alternatifs de Placements Mackenzie. Il a mis en place des capacités de placement innovatrices couvrant toute la gamme des placements alternatifs sur les marchés privés et innové avec de nombreuses stratégies de placement, notamment le premier fonds à intervalle au Canada.

Avant de bâtir le secteur des placements alternatifs, M. Schnitman a été chef des produits pour Mackenzie. Il a transformé l'approche de la société pour offrir des solutions de placement sur le marché, modernisé la gamme de produits en lançant plus de 30 nouvelles stratégies de placement et renforcé la présence mondiale de la société. De plus, il a passé un certain nombre d'années à la société Putnam Investments, où il a occupé différents postes de direction dans différents secteurs.

L'accès au marché de la clientèle fortunée est une priorité stratégique pour Gestion SLC. L'an dernier, la société a fait l'acquisition d'AAM pour créer sa propre branche américaine de distribution aux particuliers et profiter de la demande croissante pour les placements alternatifs dans ce segment. Depuis, les sociétés du groupe Gestion SLC ont commencé à mettre en marché des produits et des solutions de placements alternatifs via la plateforme de distribution d'AMM. Avec le temps, Gestion SLC espère élargir ses activités aux nouveaux marchés de clientèle fortunée au Canada et en Asie.

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc., ainsi que les entités Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. Ces entités sont également désignées sous le nom de Titres à revenu fixe SLC et représentent les stratégies de placement dans des titres à revenu fixe de première qualité sur les marchés publics et privés de Gestion SLC.

BGO, InfraRed Capital Partners (InfraRed), Crescent Capital Group LP (Crescent) et Advisors Asset Management (AAM) font également partie de Gestion SLC. BGO est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent est un gestionnaire mondial de placements en actifs alternatifs du marché du crédit et un conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Crescent offre du financement au moyen de titres de créance privés (créances de premier et de second rangs, prêts hybrides) à des sociétés ouvertes du marché intermédiaire en Europe et aux États-Unis. AAM est un distributeur indépendant aux États-Unis, qui offre un éventail de solutions et de produits aux conseillers de firmes de courtage, aux conseillers en placement autorisés et aux courtiers-négociateurs indépendants.

Au 30 juin 2023, l'actif géré de Gestion SLC s'élevait à 361 milliards de dollars canadiens (273 milliards de dollars américains), et AAM gérait un actif supplémentaire d'environ 50 milliards de dollars canadiens (37 milliards de dollars américains).

