TORONTO, le 22 août 2024 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia (le « gestionnaire ») annonce aujourd'hui avoir obtenu l'approbation des porteurs de titres, lors d'assemblées extraordinaires tenues le 22 août 2024, pour fusionner certains Fonds Scotia. Les fusions devraient avoir lieu le 22 novembre 2024 ou vers cette date.

Les fonds suivants (chacun, un « fonds dissous ») seront fusionnés avec les fonds correspondants (chacun, un « fonds maintenu ») :

Fonds dissous Fonds maintenu Fonds Scotia d'obligations canadiennes Fonds Scotia de revenu canadien Portefeuille à revenu fixe prudent Scotia Fonds Scotia d'actions européennes Fonds Scotia d'actions internationales Catégorie Scotia mixte actions internationales

Le gestionnaire assumera tous les coûts associés à chaque fusion.

Le jour des fusions, chaque fonds dissous distribuera, le cas échéant, ses revenus nets ou ses dividendes et les gains en capital nets réalisés au cours de l'année d'imposition se terminant à la date de fusion, dans la mesure nécessaire pour ne pas avoir à payer d'impôt sur le revenu en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

De plus amples renseignements au sujet des fusions figuraient dans la trousse envoyée aux porteurs de titres des fonds dissous en date du 8 juillet 2024. Le document de notification et d'accès ainsi que la circulaire sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site www.scotiafunds.com/securityholdervote.

Réduction des frais du Fonds Scotia de revenu canadien

En lien avec les fusions, le gestionnaire réduira les frais d'administration à taux fixe des séries A et F du Fonds Scotia de revenu canadien, lesquels passeront de 0,07 % à 0,06 %. Les réductions de frais applicables devraient entrer en vigueur en date de la prise d'effet de la fusion.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont ni garanties ni assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ni par tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs ScotiaMD est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des fonds négociés en bourse et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Pour en savoir davantage, rendez-vous à www.scotiagam.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine, ainsi que des services liés aux marchés financiers. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 30 avril 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

