TORONTO, le 30 août 2022 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui le lancement du FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD (symbole boursier : « TCBN »), une nouvelle solution de fonds négocié en bourse (FNB) à faible coût offrant aux investisseurs une exposition mondiale au marché croissant des crédits carbone.

« Les gouvernements du monde entier ont commencé à tarifier les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre les changements climatiques. Dans cette optique, les crédits carbone sont devenus une importante catégorie d'actifs alternatifs en mettant un prix sur le carbone et en créant un marché sur lequel des sociétés peuvent échanger des droits d'émission. C'est pourquoi nous sommes fiers de lancer le FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD, qui permet aux investisseurs de participer à l'économie de la transition énergétique par les crédits carbone », a déclaré Bruce Cooper, chef de la direction, GPTD et premier vice-président, Groupe Banque TD.

Le FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement d'un indice du marché mondial des crédits carbone. À l'heure actuelle, le TCBN vise à le faire avec l'indice Solactive Global Carbon Credit CAD Hedged, qui mesure le rendement des placements liés au plafonnement et à l'échange de crédits d'émissions de carbone mondiaux à l'échelle mondiale.

« En plus de participer à la transition des combustibles fossiles à des sources d'énergie plus durables, nous prévoyons des rendements positifs sur le marché des crédits carbone ainsi que des avantages supplémentaires en matière de diversification de portefeuille », a ajouté M. Cooper. « Ce nouveau FNB offre aux investisseurs un moyen pratique et peu coûteux de participer à un marché unique qui profite de la hausse du prix du carbone. »

Voici les caractéristiques de ce FNB TD novateur :

Exposition à un marché attrayant en pleine croissance : Le marché des crédits carbone a connu une croissance phénoménale des volumes d'opérations et des prix du carbone, et devrait poursuivre sa croissance supérieure à la moyenne à long terme.

Les crédits carbone présentent une corrélation historiquement faible avec les catégories d'actif traditionnelles, comme les titres à revenu fixe et les actions, et offrent une exposition à l'économie de la transition énergétique. Structure à faible coût : Les frais de gestion concurrentiels de 0,65 % du TCBN en font l'un des moins dispendieux en Amérique du Nord dans cette catégorie d'actif.

Pour obtenir plus de renseignements sur le FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD, ou pour consulter le prospectus ou l'aperçu du FNB, rendez-vous sur le site https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/. Vous trouverez également des renseignements sur la gamme complète de FNB TD dans le Centre de ressources sur les FNB TD.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Le FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD (le « FNB TD ») n'est pas parrainé, promu, vendu ni soutenu d'aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation de l'indice Solactive Global Carbon Credit CAD Hedged (« l'indice »), de la marque de commerce de l'indice ou du cours de l'indice, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'indice est calculé correctement. Peu importe ses obligations envers GPTD, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers du FNB TD. Ni la publication de l'indice par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard de l'indice ou de toute marque de commerce associée à l'indice aux fins d'utilisation relativement au FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans le FNB TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans le FNB TD.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'intermédiaire de courtiers autorisés.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 398 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 30 juin 2022 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

