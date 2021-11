GPTD peaufine sa gamme de FNB grâce au FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD, au FNB indiciel d'obligations de sociétés américaines ESG Morningstar TD et au FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD à faible coût

TORONTO, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui le lancement de trois fonds négociés en bourse (FNB), dont deux nouveaux FNB liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa gamme croissante de solutions ESG. Le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD (TMCC) et le FNB indiciel d'obligations de sociétés américaines ESG Morningstar TD (TMUC) cherchent à reproduire la performance d'indices d'obligations de sociétés qui mesurent le rendement de titres à revenu fixe d'émetteurs dont la note ESG est supérieure à celle d'entreprises comparables.

« À GPTD, nous cherchons toujours plus de moyens d'aider les investisseurs à harmoniser leurs placements grâce à des options durables, a affirmé Priti Shokeen, vice-présidente et directrice, Recherche et engagement ESG, GPTD. Nos nouveaux FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD (TMCC) et FNB indiciel d'obligations de sociétés américaines ESG Morningstar TD (TMUC) offrent un moyen pratique et peu coûteux d'obtenir une exposition à des titres à revenu fixe de qualité investissement qui respectent également des critères ESG rigoureux. D'un autre côté, les FNB sont conçus pour conserver une sensibilité aux taux d'intérêt, un rendement, des pondérations sectorielles et une qualité de crédit qui sont semblables à ceux de leurs indices cadres qui ne sont pas axés sur les facteurs ESG, soit l'indice Morningstar® Canada Corporate Bond IndexTM et l'indice Morningstar® US Corporate Bond IndexTM, respectivement. Dans le cadre d'un portefeuille diversifié, ils peuvent aussi servir de complément aux populaires FNB indiciels d'actions ESG Morningstar TD que nous avons lancés en décembre 2020. »

GPTD a également annoncé le lancement de son nouveau FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD (TECI), qui cherche à reproduire la performance d'un indice de sociétés novatrices de technologie qui mesure le rendement du capital investi de sociétés technologiques qui sont réputées être innovatrices, compte tenu de leurs taux de croissance annuels supérieurs à ceux de sociétés semblables au chapitre du chiffre d'affaires, du rendement du capital investi et de la marge d'exploitation, tout en excluant les actions de sociétés technologiques à mégacapitalisation qui peuvent représenter une composante importante d'un indice particulier. « Ce nouveau FNB est un excellent moyen d'investir aujourd'hui dans la technologie de demain, a déclaré Dino Vevaina, vice-président et directeur et gestionnaire de portefeuille, GPTD. Les investisseurs peuvent profiter du potentiel de croissance des sociétés mondiales qui sont à l'avant-garde des innovations technologiques sans surpondérer les sociétés de technologie à mégacapitalisation. Le FNB peut également être associé à notre populaire FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD (TEC), qui offre aux investisseurs une plus grande exposition entièrement axée sur le secteur technologique, y compris un accès aux sociétés de technologie à mégacapitalisation. »

« Nous sommes très heureux de tirer parti de notre collaboration avec GPTD en matière de facteurs ESG, allant au-delà des indices boursiers ESG pour proposer également des indices de titres à revenu fixe ESG, a affirmé Katie Binns, directrice principale de produits, Indices à revenu fixe et multiactifs chez Morningstar, Inc. L'investissement durable occupe une place toujours plus grande dans les portefeuilles des investisseurs et il est de plus en plus important pour les clients d'avoir une perspective multiactifs compatible avec les facteurs de risque ESG. Grâce à une étroite collaboration avec nos collègues de Morningstar, de Sustainalytics et de GPTD, nous croyons que nous avons conçu des indices uniques permettant de répondre aux besoins des investisseurs axés sur les facteurs ESG pour toutes les catégories d'actif. »

Les FNB ci-dessous commenceront à être négociés à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

Nom du fonds Symbole

boursier

TSX Frais de

gestion FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD TMCC 0,15 % FNB indiciel d'obligations de sociétés américaines ESG Morningstar TD TMUC 0,20 % FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD TECI 0,45 %

GPTD est heureuse de tirer parti des capacités de construction d'indices et de recherche de Morningstar, Inc., un fournisseur indépendant de recherche sur les placements et d'indices, et de Sustainalytics, société de Morningstar et un chef de file en matière de recherche, de notation et de données en lien avec les facteurs ESG, afin d'offrir aux investisseurs canadiens une solution ESG de premier ordre qui utilise un processus de filtrage rigoureux. Fondée au Canada, Sustainalytics sert de nombreux investisseurs institutionnels de premier plan canadiens qui intègrent l'évaluation des facteurs ESG dans leurs processus de placement. La méthode indicielle utilisée dans nos nouveaux FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD et FNB indiciel d'obligations de sociétés américaines ESG Morningstar TD élimine les sociétés ayant une participation dans des produits particuliers, comme le tabac, les armes de petit calibre et l'armement controversé, tout en incluant des sociétés dont la cote de risque ESG est faible.

La création d'un accès à des solutions de placement durables pour les investisseurs reste une priorité de GPTD. Le lancement du FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD et du FNB indiciel d'obligations de sociétés américaines ESG Morningstar TD fait suite au lancement en 2020 de trois FNB ESG durables et de deux fonds communs de placement durables. GPTD s'engage également à l'égard de l'investissement durable par l'entremise de son approche d'investissement durable de GPTD, et à titre d'investisseur institutionnel signataire de la déclaration des investisseurs canadiens sur les changements climatiques et de la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion de l'Association pour l'investissement responsable.

Conjuguées au plan d'action ambitieux sur les changements climatiques du Groupe Banque TD, qui comprend un objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre pour ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050, entre autres annonces, ces initiatives soulignent les efforts continus du Groupe Banque TD pour offrir des produits, des services et des programmes durables à ses clients ainsi que son engagement à contribuer à une société plus inclusive.

Pour obtenir plus de renseignements sur le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD, le FNB indiciel d'obligations de sociétés américaines ESG Morningstar TD et le FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD, ou pour consulter le prospectus ou l'aperçu du FNB, rendez-vous sur le site www.tdassetmanagement.com/francais/.

Pour en savoir plus sur l'investissement durable et responsable, visitez la page Investissement durable de GPTD et consultez le Rapport ESG de 2020 du Groupe Banque TD.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Morningstar® Canada Corporate Bond Sustainability IndexTM et Morningstar® US Corporate Bond Sustainability IndexTM sont des marques de service de Morningstar, Inc. dont l'utilisation a été concédée sous licence à Gestion de Placements TD Inc. pour certaines fins. Le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD et le FNB indiciel d'obligations de sociétés américaines ESG Morningstar TD (collectivement, les « FNB ESG TD ») ne sont pas commandités ni approuvés, vendus ou promus par Morningstar et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d'investir dans les FNB ESG TD.

Le FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD (le « FNB TD ») n'est pas parrainé, promu, vendu ni soutenu d'aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation de l'indice Solactive Global Technology Innovators (rendement global net, $ CA) (« l'indice »), de la marque de commerce de l'indice ou du cours de l'indice, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'indice est calculé correctement. Peu importe ses obligations envers GPTD, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers du FNB TD. Ni la publication de l'indice par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard de l'indice ou de toute marque de commerce associée à l'indice aux fins d'utilisation relativement au FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans le FNB TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans le FNB TD.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD © Morningstar est une marque déposée de Morningstar Research Inc., 2021. Tous droits réservés.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de GPTD

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 septembre 2021, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 431 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch). Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

