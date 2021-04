TORONTO, le 6 avril 2021 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) est ravie d'annoncer qu'elle s'est jointe à l'International Corporate Governance Network (ICGN) dans le cadre de son engagement à promouvoir l'application de normes de gouvernance d'entreprise et de durabilité rigoureuses.

Fondée en 1995, cette organisation dirigée par des investisseurs s'est donné pour mission de faire la promotion de normes efficaces de gouvernance d'entreprise et de gérance des investisseurs pour accroître l'efficience des marchés et la durabilité des économies partout dans le monde. Les membres de l'ICGN proviennent de plus de 50 marchés et gèrent un actif totalisant plus de 54 000 milliards de dollars. L'organisation compte parmi ses membres des caisses de retraite, des assureurs et des gestionnaires d'actifs comme GPTD.

« À GPTD, nous croyons fermement aux vertus de la gérance, a déclaré Robert Vanderhooft, chef des placements, GPTD et premier vice-président, Groupe Banque TD. Forts de notre approche diversifiée à l'échelle mondiale et de notre engagement à l'égard des facteurs ESG, qui est intégré à notre philosophie de placement, nous sommes heureux de nous joindre à l'ICGN en vue de promouvoir et de rehausser nos normes de gouvernance d'entreprise et de durabilité. »

En tant que membre de l'ICGN, GPTD souscrit également aux principes de gérance de l'organisation, qui établissent les pratiques gagnantes en ce qui concerne les obligations, les politiques et les processus de gérance des investisseurs. Ces principes comprennent notamment les suivants :

Exercer une influence sur la politique en proposant une source fiable d'opinions d'investisseurs sur la gouvernance et la gérance

Favoriser les échanges entre pairs au cours d'événements internationaux afin de renforcer le dialogue entre les entreprises et les investisseurs au sujet de la création de valeur à long terme

Contribuer au dialogue par la sensibilisation de manière à rendre les pratiques de gouvernance et de gérance plus professionnelles

« L'équipe ESG de GPTD est heureuse de faire partie de l'ICGN et de promouvoir les pratiques gagnantes en matière de gouvernance d'entreprise, de gérance et de durabilité à l'échelle internationale », a ajouté Priti Shokeen, vice-présidente et directrice, Recherche et engagement ESG, GPTD.

« L'ICGN est fier d'accueillir GPTD parmi ses membres, a soutenu Kerrie Waring, chef de la direction, ICGN. Devenir membre de notre réseau signifie prendre un engagement ferme à l'égard de la gérance efficace des investisseurs dans le but de préserver et d'accroître la valeur à long terme. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec GPTD dans le cadre de notre mission commune, qui consiste à faire en sorte que la bonne gouvernance et la durabilité fassent partie intégrante de la gérance d'entreprise et de placement. » Pour en savoir plus, consultez le site Web de l'ICGN (en anglais seulement).

Découvrez l'investissement durable à GPTD.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 31 décembre 2020, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 407 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch). Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Renseignements: Derek Kirk, Groupe Banque TD, [email protected]